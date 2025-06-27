巴西狂歡節今起一連三日中環免費開放　陳茂波盼巴西足球隊訪啟德

首屆「香港巴西狂歡節」壓軸盛典今日（27日）起一連三日在中環AIA Vitality公園舉行，期間將帶來近20場精彩的免費表演，現場還設有巴西主題拍照區、面部彩繪、服飾租借體驗及當地美食等，讓入場市民盡情感受狂歡節的熱情。



全城矚目的狂歡節壓軸盛典將於今日（27日）至6月29日在中環AIA Vitality公園舉行。（馮藹怡攝）

近20場免費表演 森巴鼓舞女王亞洲首演

「香港巴西狂歡節」今日迎來壓軸盛典，為公眾帶來近20場連場精彩免費表演。最為矚目的便是由森巴鼓舞女王Andressa率領30人的豪華陣容來港，舉行亞洲首演，表演者身穿華麗的手工製狂歡服飾與亮片裝飾，為觀眾帶來特別編製的森巴舞曲。

除了有熱情的森巴舞，花式足球世界冠軍里卡甸奴（Ricardinho）也會帶來精彩的花式足球表演，他更加與DJ特別編排了三場強勁節拍的互動演出。

此外，現場更加有世界級 DJ Jose Hesse以巴薩諾瓦音樂（Bossa nova）混音變奏，注入全新元素表演，與鼓舞皇后Andressa、花式足球世界冠軍 Ricardinho 等大玩跨界表演，擦出令人驚喜的火花！

現場可以租借節慶森巴服飾，大玩特色面部彩繪，與傳統非裔服飾婦女 Baianas或其他表演者拍照留念。（馮藹怡攝）

味蕾的狂歡 體驗巴西文化

除了免費的精彩表演，大家可以付費體驗狂歡節的美食和美酒，或者體驗特色攤位。

今次狂歡節設有五個美食攤位，以及一座高達2.3米的雞尾酒塔，讓觀眾在欣賞免費的巴西表演時，盡情品嚐巴西風味的美食。為期三天的狂歡節提供多款特色美食和酒飲，推薦的美味包括巴西芝士麵包球（Pão de Queijo）、巴西椰汁布丁撻（Quindim）以及招牌巴西雞尾酒（Caipirinha）等。在炎炎夏日中，市民可以根據個人口味，為佳釀加入冰塊和青檸，享受清涼的巴西風味。

今次狂歡節設有五個美食攤位，以及一座高達2.3米的雞尾酒塔，讓觀眾在欣賞免費的巴西表演時，盡情品嚐巴西風味的美食。（馮藹怡攝）

今次狂歡節設有五個美食攤位，以及一座高達2.3米的雞尾酒塔，讓觀眾在欣賞免費的巴西表演時，盡情品嚐巴西風味的美食。（馮藹怡攝）

今次狂歡節設有五個美食攤位，以及一座高達2.3米的雞尾酒塔，讓觀眾在欣賞免費的巴西表演時，盡情品嚐巴西風味的美食。（馮藹怡攝）

此外，現場也設有特色攤位，如飲酒遊戲及足球射門挑戰，參加足球遊戲獲勝者更可獲得指定贈品。如果入場觀眾想體驗森巴服飾，也可以現場租借節慶森巴服飾，大玩特色面部彩繪，與傳統非裔服飾婦女 Baianas或其他表演者拍照留念。場內設有多款特色主題大型佈景板、入口位置特色拱門和主題燈箱供觀眾打卡，紀錄狂熱一刻。

現場可以租借節慶森巴服飾，大玩特色面部彩繪，與傳統非裔服飾婦女 Baianas或其他表演者拍照留念。（馮藹怡攝）

現場也設有特色攤位，如飲酒遊戲及足球射門挑戰，參加足球遊戲獲勝者更可獲得指定贈品。（馮藹怡攝）

今日是狂歡節壓軸盛典的第一日，財政司司長陳茂波今日在開幕禮表示大力支持巴西狂歡節，樂見香港更多這種創新體驗，為市民及旅客帶來新鮮感。同時，他也期望將來巴西國家足球隊能夠到訪啟德體育園，為香港帶來更多國際盛事。

財政司司長陳茂波今日蒞臨開幕禮，他表示大力支持巴西狂歡節，樂見香港更多這種創新體驗，為市民及旅客帶來新鮮感。（馮藹怡攝）

香港巴西狂歡節的創辦人Stefan Matzinger表示，本屆「香港巴西狂歡節」設為免費開放，希望更多香港市民和遊客能把握機會參與。他相信，參與人數的增加將是明年續辦活動的關鍵。