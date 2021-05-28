K11 MUSEA首辦藝術狂歡設影相打卡位　8.5米高玫瑰藝術品6月亮相

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-28 16:19

炎炎夏日，市民於周末假期或會減少外出，較多進行室內活動避暑。為推動公眾對藝術文化的欣賞，尖東K11 MUSEA於5月14日起，舉行藝術盛事Art Karnival，更設有多個打卡熱點，為市民在盛夏期間帶來藝術、美食與設計的體驗，包括8.5米高玫瑰藝術裝置《Rose II》、《戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展》、超現實藝術裝置《Rose’s Allure》等。

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是次Art Karnival藝術活動中，最受觸目為首度於亞洲亮相，由德國女藝術家 Isa Genzken創作的8.5米高玫瑰藝術裝置《Rose II》。該藝術品曾於2010年在紐約現代藝術博物館首度展出展出，將於6月初矗立於K11 MUSEA對海的海濱。

而《Rose II》旁設有超現實藝術裝置《Rose’s Allure》，設計參照古希臘神像。展覽期間，公眾於K11 MUSEA消費滿指定金額，即可免費在藝術品的鼻孔摘取一支玫瑰花。

至於K11 MUSEA位於6樓的文化館，亦舉辦了《戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展》。適逢被稱為「抒情抽象」之父（Lyrical Abstraction）的喬治．馬修誕辰100周年，展出其於1950到1990年代間創作的作品，包括特別為1978年巴黎大皇宮而創作的6米闊巨型畫布。

此外文化館同場亦會展出K11創辦人鄭志剛，與法國商人兼藝術藏家John Dodelande，共同編著的作品《Chinese Art: The Impossible Collection》，是首本以獨特方式審視當今中國藝術和社會狀況的專題著作。

除了上述的藝術品外，此段期間 K11 MUSEA亦會展出鋼琴品牌Steinway & Sons的自動演奏鋼琴、日本藝術家加藤泉首個青銅雕塑「無題」、紐約當代藝術家Dora Budor的作品《預報（上海）》、由意⼤利家具品牌Gufram與紐約設計事務所Snarkitecture合作設計的經典作品等。

而K11 MUSEA為了讓更多市民參與Art Karnival，更特設免費藝術導賞團，觀眾可於其網頁報名預約。