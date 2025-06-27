香港四大才子蔡瀾離世｜知名美食評論作家 終年83歲
撰文：賴卓盈
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被封香江四大才子之一、著名美食評論家蔡瀾離世，終年83歲。蔡瀾的助手楊翱今日在微博公布，「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從蔡瀾先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已順利火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。
蔡瀾的助手楊翱今日在微博公布，「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從蔡瀾先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已順利火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。 」
前年蔡瀾因不慎跌倒，摔碎股頸骨摔，並需要做手術，出院後出入亦需以輪椅代步。今年4月底，有傳蔡瀾身體出現問題要入院，及後更指他病危要入住ICU。蔡瀾的助手楊翱曾在facebook澄清，指他身體的確有點小毛病，但不嚴重，而且正在康復。蔡瀾亦在Facebook報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」
蔡瀾籍貫廣東潮州，生於新加坡，曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，是香港著名美食評論家，與已故武俠小說作家金庸、已故科幻小說作家倪匡及已故著名填詞人黃霑，並列為香港四大才子。
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