將軍澳綫事故︱港鐵調查指架空電纜跨接線下垂　與車頂摩擦致跳掣

港鐵將軍澳綫5月22日因電力系統短路「跳掣」，導致全線一度停駛，出事的過海段停止服務5小時。港鐵公司今日（27日）表示，於6月21日已向政府提交事故調查結果，確認直流斷路器出現多次跳掣，是由於架空電纜系統的一條跨接線下垂至低於接觸線的高度，而當有列車以正常速度經過時，列車車頂與跨接線接觸產生火花所導致。故障電流觸發了直流斷路器的安全裝置，亦同時令將軍澳綫信號系統受到干擾。



港鐵表示，已即時作出跟進，包括加固將軍澳綫同類型架空電纜配置所有類似的跨接線。港鐵亦將因應政府要求，就預防及應對事故制定8項跟進行動，包括今年8月底前，就行車綫所有約700公里的架空電纜及逾600個道岔裝置，進行特別檢查。



運輸及物流局局長陳美寶表示，港鐵公司必須走在問題出現之前，將其鐵路系統的安全系數提升，並加快應用創新科技以達致預測性維修，加強鐵路系統的整體韌性。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，一度有不少人等待港鐵安排，最終列車服務未有恢復。（羅國輝攝）

將軍澳綫事故｜調查：架空電纜跨接線下垂至低於接觸線高度 致直流斷路器多次跳掣

港鐵就將軍澳綫事故提交調查報告，確認直流斷路器出現多次跳掣，是由於架空電纜系統的一條跨接線下垂至低於接觸線的高度，而當有列車以正常速度經過時，列車車頂與跨接線接觸產生火花所導致。故障電流觸發了直流斷路器的安全裝置，亦同時令將軍澳綫信號系統受到干擾。

將軍澳綫事故｜調查：跨接線最初安裝時位置不理想

港鐵表示，事故地點為鐵路海底隧道防洪閘位置，其架空電纜採用特殊的配置。該跨接線下垂主要是由於線夾在最初安裝時位置不理想，導致跨接線稍為過長地懸掛着。在這種特殊的架空電纜配置下，當缺少了跨接線輔助帶時，稍為過長的跨接線便下垂至低於接觸線的高度。

港鐵稱，輔助帶原意是理順電線走向，而非用作固定電線在正確位置；但事後發現輔助帶實際上幫助到保持電線的位置，並減輕了因線夾安裝位置不理想而跨接線出現下垂情況的影響。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

將軍澳綫事故｜港鐵：已即時加固將軍澳綫同類型架空電纜配置所有類似跨接線

事故發生後，港鐵公司已即時作出跟進，加固將軍澳綫同類型架空電纜配置所有類似的跨接線，並檢查了其他鐵路綫防洪閘路段附近類似的架空電纜配置。港鐵將採納技術調查提出的建議，包括提升將軍澳綫防洪閘路段架空電纜的特殊跨接線配置設計等。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

港鐵公司表示，已按政府要求，就預防及應對事故制定8項跟進行動，包括就關鍵資產進行一次針對性特別檢查，配以中、長期方案；同時強化資源調配及部署，提升復修和應變能力；並透過與地區加強聯繫，及考慮增設免費接駁巴士過海路綫等。

八項措施：

．今年8月底前，特別檢查涵蓋行車綫所有約700公里的架空電纜及逾600個道岔裝置

．今年8月底前訂立機制，以科技進一步加強監察關鍵鐵路資產的數據，包括軌道、架空電纜、列車及道岔，及早發現異常情況以作主動跟進，加強預測性維修工作。

．檢討現有鐵路關鍵資產的管理及維修保養，以識別主要風險領域及加強整合和提升其管理，今年12月底制定跟進計劃，運用科技以協助維修和復修方面制定跟進計劃

．今年9月底前完成制定復修期間遇到極端情況時的方案，加強緊急應變團隊的組成和調派安排，及提升員工的復修工具和通訊設備

．今年7月起加強處理大規模事故的演習，今年第四季舉行有政府部門和公衆人士參與的演習，並於往後定期舉行

．今年8月底前提升免費接駁巴士安排，並將在將軍澳綫過海段服務暫停時，根據實際路面情況，考慮增加免費接駁巴士來往港島東與將軍澳綫康城站；亦會增加調景嶺站等主要車站的免費接駁巴士標示及改善排隊安排

．今年7月起適時地向市民發放更多有關出行建議及復修進度的資訊

．港鐵將以將軍澳區為試點，探討與相關政府部門及地區人士加強合作，動員地區力量為受影響乘客提供適時支援，目標今年8月底前完成

運輸及物流局局長陳美寶稱，港鐵公司必須走在問題出現前，將其鐵路系統的安全系數提升，並加快應用創新科技以達致預測性維修，加強鐵路系統的整體韌性。（資料圖片／盧翊銘攝）

運輸及物流局：責成港鐵加強鐵路系統維修保養和事故應對能力

港鐵東鐵綫分別於今年2月5日及4月27日發生工程車故障事故，均涉及工程車凌晨在路軌上完成維修保養工作後，設備未能正常運作，使工程車未能及時在列車服務開始前駛離路段，導致沿綫服務延誤。

運輸及物流局表示，責成港鐵公司加強鐵路系統的維修保養和事故應對能力，提升鐵路網路的整體韌性。政府分別於5月27日和6月21日，收到港鐵公司有關東鐵線事故和將軍澳線事故提交的詳細調查報告。

4月27日，一輛工程車停在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。現場所見懷疑因為升降台無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台，徒手托起電纜，再通知同事行車，逐步解困。（蔡正邦攝）

陳美寶：冀提升鐵路系統安全系數、加快應用創新科技作預測性維修

運輸及物流局局長陳美寶稱，港鐵公司必須走在問題出現前，將其鐵路系統的安全系數提升，並加快應用創新科技以達致預測性維修，加強鐵路系統的整體韌性。她表示，期望港鐵公司管理層能推動各層級的員工，一同落實跟進計劃的各項措施，善用前線智慧的同時，加強不同層級員工對其責任的承擔。