七一優惠｜港鐵派7.1萬張車票點抽？資格＋時間＋抽獎參加方法

港鐵7.1回歸優惠｜為慶祝香港回歸28周年，今年港鐵推出3大優惠，除了可以參與大抽獎贏免費港鐵車程，兩類人更享有機場快綫乘車優惠！《香港01》「好食玩飛」整合優惠詳情及參加方法，即看內文了解！



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港鐵送出7.1萬張車票。(資料圖片)

港鐵7.1回歸優惠【1】MTR Mobile 大抽獎 大派71,000張免費港鐵車程！

港鐵將送出71,000張免費港鐵本地車程！想參加抽獎的朋友，首先要先成為MTR Mobile會員，並於2025年7月1日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile，並進入「7.1 MTR Mobile 大抽獎」活動頁面，即可參加抽獎，有機會贏取免費港鐵本地車程！

需要注意，「免費港鐵本地車程」為二維碼車票，優惠不適用於機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車埕、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

如何成為MTR Mobile 會員？

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步驟【1】下載並打開MTR Mobile手機應用程式

步驟【2】點擊左上角「登記／登入」

步驟【3】輸入個人資料及八達通號碼，並進行電話驗證

步驟【4】成功登記！

港鐵7.1回歸優惠【2】機場快綫小童免費優惠！

由2025年6月22日起至8月31日，3至11歲的小朋友只要使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

港鐵7.1回歸優惠【3】機場快綫樂悠咭半價優惠！

由2025年6月22日起至2026年1月4日，60歲或以上的樂悠咭持有人只要使用有效的樂悠咭，即可享有八達通車費半價優惠，乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站均半價！

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