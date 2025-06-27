鄧炳強稱未來兩年每年或裝7000天眼　擬屋邨港鐵部份影像駁警系統

警方去年共安裝了615組俗稱「天眼」的街道閉路電視，保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問時表示，警方目標在今年內完成安裝5000個，未來兩年每年安裝5000至7000個，日後會加入「人面識辨」人工智能技術，及分階段將屋邨、港鐵等地的部分「天眼」影像及數據，接駁入警方的系統。



保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問時表示，警方目標在今年內完成安裝5000個，未來兩年每年安裝5000至7000個。（資料圖片）

他亦透露，未來兩年會在社區罪案黑點安裝「天眼」，每年多裝約5000至7000支閉路電視鏡頭，又會新增「人面辨識」等人工智能技術，及分階段將屋邨、港鐵等部分閉路電視影像及數據，接駁入警方的系統。

保安局局長鄧炳強指未來會分階段將屋邨、港鐵等部分閉路電視影像及數據，接駁入警方的系統。。（資料圖片/廖雁雄攝）

警方去年在較常發生罪案及人流較多的地方安裝「天眼」，共安裝了615組，協助警方偵破122宗案件，拘捕202人。鄧炳強指，「天眼」至今已協助警方偵破超過300宗案件，近600人被捕。