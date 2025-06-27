麻疹｜6月大男嬰確診後母同受感染　本月初發燒喉嚨痛　現已康復

早前一名6個月大男嬰和父親確診麻疹，衞生防護中心指，展開接觸者追蹤時，發現其29歲母親同樣受到感染，她於6月9日出現發燒等病徵，到廣華醫院檢測後證實確診麻疹，她目前已經康復。



衞生署衞生防護中心公布正調查一宗麻疹個案。(資料圖片)

衞生防護中心指，該名29歲女子，是中心日前公布兩宗有流行病學關連麻疹個案的家人，是早前確診染麻疹的一名六個月大男嬰的母親。

她於6月9日出現喉嚨痛，其後並出現咳嗽和短暫發燒，遂安排她到廣華醫院接受檢測。病人的血液樣本經檢測後，證實對麻疹病毒抗體呈陽性反應。她目前已康復。

初步調查未與其他確診個案有關

中心指，流行病學調查顯示，女病人未能確定曾否接種麻疹疫苗。中心會繼續調查上述三宗有流行病學關連的麻疹個案，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查未發現上述三宗個案，與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

中心總監徐樂堅醫生表示，麻疹的潛伏期為七至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學等。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。