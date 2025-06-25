麻疹｜6月大男嬰確診後揭父親陽性　父子留廣華醫院隔離治療

衞生防護中心今（25日）指，一名6個月大的男嬰於本月21日起發燒，到廣華醫院急症室求醫後證實確診麻疹。其同住父親其後亦證實確診，二人目前正留院隔離及接受治療，情況穩定。



衞生防護中心指，一名6月大男嬰與父親相繼確診麻疹，二人目前正留院隔離及接受治療，情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心指，一名6個月大男嬰於本月21日發燒，翌日出現咳嗽、流鼻水和皮疹。他於23日被帶到廣華醫院急症室求醫，需留院治療。經核酸檢測後，證實男嬰的呼吸道樣本對麻疹病毒呈陽性反應。

衞生防護中心為該個案進行接觸者追蹤時，發現男嬰的29歲父親於20日亦出現麻疹徵狀，包括發燒和咳嗽，23日出現皮疹。其呼吸道樣本經核酸檢測後，亦證實對麻疹病毒呈陽性反應。中心指，父子二人現正留院接受隔離及治療，情況穩定。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（深圳市衞生健康委員會）

中心表示，二人的一名家居接觸者早前亦出現發燒和咳嗽，現已康復，中心正為其安排檢測。中心仍繼續調查個案，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查未發現這兩宗個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。