28歲女子染麻疹無外遊紀錄　傳染期曾到訪九龍城浸信會幼稚園

衞生署衞生防護中心今（20日）公布正調查一宗本地麻疹個案，涉及一名28歲女子，她在上周三（11日）因為發燒、咳嗽、流鼻水和眼睛發紅，向私家醫生求診，並於上周五（13日）出現皮疹，同日及翌日兩度到廣華醫院急症室求醫。她於周六（14日）獲安排入院接受治療，血液樣本經檢測後，證實對麻疹病毒抗體呈陽性反應，目前仍然留醫，情況穩定。



不過，她在傳染期曾到訪九龍城浸信會幼稚園，衞生防護中心正對該幼稚園約170名師生進行醫學監察。



九龍城浸信會幼稚園。（學校網頁圖片）

患者傳染期曾到訪九龍城浸信會幼稚園 正對該幼稚園約170名師生進行醫學監察

衞生防護中心表示，流行病學調查顯示，該病人不確定曾否接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她的６名家居接觸者暫時沒有病徵，她在傳染期曾到訪九龍城亞皆老街206號九龍城浸信會幼稚園。衞生防護中心正對該幼稚園約170名師生進行醫學監察。

由於麻疹傳染性極高，衞生防護中心會設立查詢熱線（2125 2372）為該個案進行接觸者追蹤。衞生防護中心呼籲曾於6月9日或6月10日上午11時30分至下午12時30分到訪九龍城浸信會幼稚園的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。熱線於明日（21日）及6月22日上午9時至下午1時運作，並由6月23日至27日上午9時至下午5時運作。衞生防護中心指，調查仍然繼續。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生說，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日，麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（美國疾病控制和預防中心）

衞生防護中心：計劃前往麻疹流行地區的市民應及早檢視疫苗接種紀錄及病歷

衞生防護中心又表示，今年部份海外國家的麻疹個案維持在高水平，其中北美洲（包括美國及加拿大）、歐洲及鄰近地區（包括越南、柬埔寨和菲律賓）。另外，日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。因此，計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。