低空經濟｜AI公司引進迷你無人機　檢查假天花、升降機槽密閉空間

政府近年積極發展低空經濟，投資推廣署今日（27日）舉辦首屆「香港低空經濟論壇」，吸引逾250位本地及海外持份者參與。創新及科技總裁黃煒卓指，低空經濟「監管沙盒」第二期預計在明年開始。



綜合多間無人機公司的演講，未來香港的大廈外牆檢查、高樓外牆清洗，大廈或別墅巡邏、山坡檢查等，都可交由無人機處理；更有人工智能公司引進只有20厘米大小的迷你無人機，將來可為大廈檢查假天花、升降機槽等密閉空間。



2025年6月27日，投資推廣署舉辦首屆香港低空經濟論壇，匯聚官產學研界別的領袖，共同探討低空經濟的發展潛力與應用前景。圖示財政司副司長黃偉綸（中）、運輸及物流局局長陳美寶（右九）、投資推廣署署長劉凱旋（左九）與嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

2025年6月27日，投資推廣署舉辦首屆「香港低空經濟論壇」，活動以「科創領航．築夢天際」為主題。圖示財政司副司長黃偉綸發表主題演講。（政府新聞處圖片）

低空經濟「監管沙盒」第二期預計明年開始

投資推廣署今日舉辦首屆「香港低空經濟論壇」，深入探討無人機的監管安排、跨境協作及基建配套等議題，包括首批「監管沙盒」試點項目的落實情况，民航法例的修訂方向，例如容許載重量更高的無人機等。

論壇吸引逾250位本地及海外持份者參與。創新及科技總裁黃煒卓指，低空經濟「監管沙盒」第二期預計在明年開始。

2025年6月27日，投資推廣署聯同無人機持份者舉行傳媒午宴。（歐陽德浩攝）

無人機將來可巡邏別墅外圍 港初創公司︰平過請一個保安

首批低空經濟「監管沙盒」試點項目中，香港人工智能初創公司Alpha AI，目前正利用無人機技術，向物管公司提供多項「超視距」檢測服務，包括大廈外牆檢查，由人工智能分析外牆的變化及記錄破損的位置。

Alpha AI行政總裁何進一表示，無人機的應用場景豐富，未來將擴展至大廈外牆清洗服務，也可提供巡邏用途，通過固定航線定時監視大廈或別墅的外圍，可提防入屋盜竊等情況。他更形容為「平過請一個保安」。

Alpha AI行政總裁何進一。（歐陽德浩攝）

引進20厘米大小的迷你無人機檢查假天花

何進一又指，無人機除了可協助物管公司外，也能為工程公司檢查山坡，分析山泥傾瀉的風險，亦可在偏遠地區搬運電纜等物料。他估計最快在7月份可推行檢查山坡的服務。

此外，Alpha AI正與日本無人機研發公司Liberaware合作，引進只有20厘米大小的迷你無人機，檢查假天花、升降機槽、管道、煙囪等密閉空間。何進一相信將成為香港首間提供無人機檢查假天花的公司。

電鷹科技創始人蔡曉東。（歐陽德浩攝）

有內地無人機公司主力載人 冀發展「飛行Uber」

內地無人機公司也積極在香港布局，電鷹科技在2014年成立於武漢，創始人蔡曉東透露，正向內地部門申請載人低空飛行，今年3月在香港成立公司，正與香港理工大學及科技大學的導師不斷交流，合作解決無人機技術瓶頸的問題。

蔡曉東期望未來可在香港提供滅火救援、高樓清洗、物流快遞等服務，目標可引進載人無人機，發展「飛行Uber」。他相信隨着無人機的日漸普及，載人無人機的成本可降至50萬元以下，「時間的問題，未來成為常態。」

高度創新技術香港有限公司執行總監吳稚妍。（歐陽德浩攝）

內地無人機配備降落傘 急速降落會自動觸發

港人對無人機安全問題抱有疑慮，蔡曉東指出，無人機會受到氣象、無線及地磁干擾，不過現時無人機已不斷完善安全配套，除了空中管制外，機身配備降落傘，當急速降落時將會自動觸發。

成立於深圳的高度創新技術有限公司，也加入首批低空經濟「監管沙盒」試點項目。香港公司執行總監吳稚妍指，由於香港實行一國兩制，與內地的監管系統不同，期望在香港應用無人機後，可快速複雜至海外市場。