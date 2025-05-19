土力處引無人機監測斜坡防山泥傾瀉　擬一年完成編製天然山坡目錄

土力工程處今（19日）表示，已完成2023年9月極端暴雨引發嚴重山泥傾瀉事故的系統性研究，發現沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡，對現有設施仍然構成一定風險，根據過去約60年山泥傾瀉紀錄，當中20% 是在天然斜坡上，且之前未有發生過山泥傾瀉。土力處將檢視全港天然山坡，識別有導致山泥傾瀉特殊條件的山坡；並在1年內完成編製全港天然山坡目錄，《斜坡記錄冊》內容亦將擴大至涵蓋天然山坡。



該處又將試行自動化無人機系統，今年會透過兩個運輸及物流局的低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用配備先進遙感技術裝置的自動化無人機技術，在目標工地或地區進行實時監測和收集數據的技術可行性。



土力處將引入試行自動化無人機系統監測斜坡狀況，預防山泥傾瀉。(土力工程處影片截圖)

2024年接獲181宗山泥傾瀉報告

土力工程處表示，在2024年共接獲181宗山泥傾瀉事故報告，當中約7成的山泥傾瀉影響道路、行人路、寮屋及建築物。根據處方數據，2023年共有601宗山泥傾瀉報告，過去35年平均每年亦有約300宗相關報告，土力工程處指，山泥傾瀉與雨量有密切關係，而2024年的暴雨次數及雨量均較少，故接報的山泥傾瀉數目相對亦較少。

土力處將檢視全港天然山坡，識別有導致山泥傾瀉特殊條件的山坡。(土力工程處影片截圖)

土力工程處就2023年9月極端暴雨引發嚴重山泥傾瀉事故完成系統性研究，研究包括，筲箕灣耀興道上方天然山坡的特大山泥傾瀉涉及特殊地質結構，指事故發生原因與該山體的特殊地質結構和水文環境有關，該花崗石坡存在平行的剝蝕節理結構。

土力處將引入試行自動化無人機系統監測斜坡狀況，預防山泥傾瀉。(土力工程處影片截圖)

據60年崩塌紀錄 20%天然山坡發生、前未曾有山泥傾瀉

另外，沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡對現有設施仍然構成一定風險，根據過去約60年的山泥傾瀉紀錄，有20%是發生於之前未有山泥傾瀉歷史的天然山坡上，當中包括耀興道；以及唯一行車通道被山泥阻塞對社會造成嚴重影響，如2023年9月，石澳道發生山泥傾瀉，導致一段石澳道來回方向全線封閉兩日，數百名石澳居民因而被隔離。

+ 1

土力工程處就此制定一系列的措施，以加強香港在斜坡安全方面應對極端天氣的能力，當中包括檢視全港天然山坡，識別哪些天然山坡可能具有類似引致耀興道山泥傾瀉的地質狀況和水文環境，並有機會影響現有建築物或交通要道。

除耀興道上方的山體，處方已識別另外三個具有類似特徵的天然山坡，包括大潭郊野公園近渣甸山和紫羅蘭山一帶，及畢架山近大窩坪。

土力工程處將檢視全港天然山坡，識別哪些天然山坡可能具有類似引致耀興道山泥傾瀉的地質狀況和水文環境。(土力工程處影片截圖)

土力處將全面審視沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡對現有發展的潛在影響，現階段首要工作是為全港天然山坡編製目錄，將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然山坡，預計可於一年內完成；優化人造斜坡在「長遠防治山泥傾瀉計劃」的選取機制，維持現行評級系統較多考慮斜坡可能對社會帶來人命傷亡風險，但會重點審視對市民生活有較大潛在影響的人造斜坡，特別是唯一行車通道旁的斜坡。

土力工程處副處長岑家華表示，將會編製全港天然山坡目錄，涉及數以10萬計天然山坡，預計可於一年內完成，並在3年內逐步增加「長遠防治山泥傾瀉計劃」的每年工作目標，包括天然山坡風險緩減工程目標由30幅增加至40幅，鞏固政府人造斜坡目標由150個增加至200個，為私人的人造斜坡進行安全篩選研究的目標由100個增加至130個。

該處亦會繼續加強訊息發放，除「山泥傾瀉警告」外，亦會在「山泥傾瀉警告」發出之前，在有需要的情況下發出「山泥傾瀉特別提示」，提醒市民注意安全。

雨季試行「智慧斜坡記錄冊」擴展資料

在2025年雨季，土力工程處將會試行「智慧斜坡記錄冊」擴展數據庫的資料，例如防治工程紀錄、維修保養紀錄、曾承受雨量紀錄、山泥傾瀉紀錄和所涉及投訴紀錄等，將記錄冊由「身份證」變成「履歷表」，有助處方更有效利用人工智能及大數據分析，提升斜坡安全管理功能。

土力工程處將會透過兩個運輸及物流局的低空經濟「監管沙盒」試點項目，以自動化無人機在目標工地或地區，進行實時監測和收集數據，測試遙感技術應用，包括光學雷達掃、紅外線熱成像相機、通過人工智能技術分析數據等。