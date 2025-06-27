醫療事故｜48歲闌尾炎女病人遭誤切輸卵管　明愛醫院向病人致歉

明愛醫院今日（27日）公布一宗醫療事故，涉及一名48歲女病人，她在6月17日因腹痛入院，經檢查發現患有早期闌尾炎和輕微結腸炎，右側輸卵管旁有一細小囊腫，遂於同晚接受微創闌尾切除手術。手術完成後近一星期，病人出現低燒並腹痛加劇，經檢查發現被切除的組織為輸卵管，而非闌尾。明愛醫院初步調查懷疑，由於手術部位附近一帶有組織粘連，導致醫生把輸卵管誤認為闌尾。



明愛醫院表示非常關注事件，對病人表達衷心歉意，院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會作詳細調查，於八星期內完成報告並提出改善建議。



明愛醫院今日（27日）公布一宗醫療事故，涉及一名48歲闌尾炎女病人被誤切輸卵管。（資料圖片）

女病人原切闌尾 事隔一周始知被誤切輸卵管

明愛醫院公布，一名48歲過往健康良好的女病人，在6月17日因腹痛入住本院外科病房，翌日接受腹部電腦掃描造影檢查，報告顯示病人患有早期闌尾炎、輕微結腸炎，右側輸卵管旁有一細小囊腫。

同日晚上，病人獲安排緊急手術，由一名正接受進階外科專科訓練的醫生，使用腹腔鏡進行微創闌尾切除手術。在手術期間，手術位置曾出現滲血，在處理過程中，輸卵管旁囊腫亦出現撕裂情況，主刀醫生即時請示當值的副顧問醫生。該名副顧問醫生隨即到達手術室參與手術。在諮詢瑪嘉烈醫院婦產科醫生意見後，確認成功止血後毋須把囊腫切除。病人在完成手術後情況穩定，繼續留院接受觀察及治療；而被切除的組織亦送交病理部作病理化驗。

6月23日下午，病人出現低燒並腹痛加劇，隨後醫生安排病人再次進行腹部電腦掃描造影檢查，報告顯示闌尾仍然存在；而於6月25日傍晚發出的病理化驗報告顯示日前被切的組織為輸卵管，而非闌尾。

明愛醫院今日（27日）公布一宗醫療事故，涉及一名48歲闌尾炎女病人被誤切輸卵管。（資料圖片）

明愛醫院致歉 已通報醫管局

明愛醫院表示非常關注事件，翌日6月26日早上馬上向病人及家屬解釋事件和表達衷心歉意，隨即安排為病人切除發炎的闌尾。手術順利完成，醫護團隊會持續密切監察病人術後的康復進度。

明愛醫院初步調查懷疑，由於手術部位附近一帶有組織粘連，導致醫生把輸卵管誤認為闌尾。

明愛醫院對病人表達衷心歉意，已要求外科部門重新檢視有關腹腔鏡手術的安排及處理，包括人手安排、工作分配及督導指引，加強對前線醫護人員的培訓，確保妥善處理手術相關的各項細節，以保障病人安全。

院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會作詳細調查，於八星期內完成報告並提出改善建議。