食環職員涉向女同事下毒　事發前發現女方有男友　曾問為何不揀我

食環署外判員工向女友人兼同事求愛不遂，疑在女方飯盒倒入有毒粉末，致女方中毒留醫27天，更一度要入深切治療部。男子否認施用毒藥罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院開審。女事主稱，被告曾向她表白和強吻，她表明拒絕，及後告發現她有男友，被告反應激動，並質問為何不揀他。她在翌日吃過自備的飯盒後便感不適。事主任牧師的父親供稱，被告曾稱呼他「岳父」，他感忌諱和不舒服，並對被告說：「你諗多咗。」



被告叶文飛（29歲，無業），被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，指他於2024年11月26日，在旺角欽洲街食物環境衛生署2樓休息室内，向羅曉諭施用毒藥或有害物品。

被告叶文飛否認向女同事下毒，在西九龍法院受審。(資料圖片)

羅介紹被告返教會參與崇拜

女事主羅曉諭供稱，她在2023年認識被告，她介紹被告到她的教會參與崇拜，被告之後介紹她到食環署頂更，負責「執屍」工作，被告是其上司。

被告曾提與羅將來結婚生子

羅稱，被告曾向她表白，她表明拒絕，惟被告繼續送她小禮物，二人會一起行街和看電影。被告甚至談及過兩人的將來，結婚生子的事，她聽到會立即截停被告。被告又曾在公司趁羅睡覺時強吻她，羅醒來「兜巴打過去」。

事發前數月，被告發現羅有男友後大為激動，質問為甚麼羅不揀他。羅回應愛情不能勉強。

羅被發現有男友翌日中毒

被告發現羅有男友翌日，羅如常帶飯上班，羅吃過飯後感到頭暈，視線模糊，呼吸急促。被告打電話召救護車，過了逾40分鐘仍然未到，其他同事再致電999時才發現被告說錯地址。羅其後被送往醫院搶救，留醫至27日出院，羅指被告事後承認曾在飯盒落亞硝酸鈉。

事主父親羅志漉稱被告叶文飛曾稱呼他為「岳父」，他有向被告說：「你諗多咗。」(陳曉欣攝)

羅父知女兒中毒即祈禱

事主父親、教會牧師羅志濂（音譯）供稱，在事發當日他收到女兒來電，她說話時氣喘和氣促，女兒稱她吃飯後感到不適，她形容：「好似就快死。」羅父著女兒求醫，並立即為女兒祈禱。羅父抵達醫院後，醫生正搶救女兒，其後轉往深切治療部留醫。羅父指，女兒的嘴唇、手腳均發黑，醫生稱不肯定中了哪種毒，只知是劇毒。

羅父發現電腦袋內有水銀

羅父續指，被告同日拿着女兒的工作制服、電腦來醫院，堅持要探望女兒，並跟緊他不肯離開，羅父最終打發被告走，拿了物資回家。事後才發現電腦袋內有水銀。

羅父又稱，被告事發前曾叫他「岳父」，他即感到相當忌諱，覺得不舒服和好詫異，即向被告說：「你諗多咗啦」。

女兒出院被告出席教會小組聚會

羅父指在女兒出院翌日，被告久違地出席教會的小組聚會，惟他離開後廁所和茶水間佈滿疑似一灘水銀，羅父即報警，他翌日自行清理。

小組上質問被告是否放毒

羅父串連所有事件後懷疑被告是始作俑者，遂在12月1日的小組聚會上質問被告，是否毒害其女兒及在教會放毒物，期間女兒錄下對話。聚會間有女教友報警。

辯方爭議錄音是否能呈堂

辯方爭議，被告的招認屬非自願作出，反對將錄音呈堂。羅父否認曾恐嚇被告，指教會會用智慧和真誠的態度輔導別人，循循善誘令對方說出事實。

承認事實指，警方在被告的黑色外套找到用透明膠套承載著的白色粉末。

案件編號：WKCC 5337/2024