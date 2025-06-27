「領航星號」45個往返航次遍及高雄、那霸　兩日公海遊最平約千元

全新升級的麗星郵輪旗下「領航星號」今日（27日）正式抵港，郵輪將於今個下半年以尖沙咀海運碼頭作為母港，推出45個往返航次，除了有最受歡迎的「2晚公海遊」外，同時也會提供5晚長途航線，前往亞洲多個地方，包括基隆、高雄、澎湖，以及日本石垣島等。



麗星郵輪旗下的「領航星號」今年經過翻新後，今日（27日）正式抵港，郵輪將於今個下半年度以尖沙咀海運碼頭作為母港，開啟2025年郵輪航季。(夏家朗攝)

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旅遊事務副專員朱瑞雯表示，「領航星號」推出的航線涵蓋香港、三亞、及沖繩那霸等其他國際郵輪港口，受惠於CEPA於今年3月推出新修訂安排，內地旅客將可憑護照及相關文件，免通行證過境香港參與郵輪航程的新措施，方便內地旅客參與郵輪旅遊，有助香港發揮一程多站的角色。

營運期間推出2至5晚深度遊航線，包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸及石垣島等。部份星期五則設有「2晚海上遊」，郵輪會駛至公海，讓旅客在船上渡過兩日一夜的海上假期。最便宜的郵輪船票為公海遊或高雄遊，港幣1,200元起，未包含港務費及船上服務費等。

提供六種房型 盡享海上歡樂時光

「領航星號」的排水量逾7.7萬噸，船身261.3米長、32.2米寬，甲板層數為14層，客房數量逾900間，共有6種客房類型可選擇，當中「皇宮行政套房」面積約34至64.5平方米，最多可容納4人，旅客亦能享受專屬禮遇及24小時管家服務。

船上設施豐富多元，從探索樂園、攀岩牆到高空滑索，旅客更加能到「星座劇院」觀賞精彩絕倫的現場表演。郵輪上也有許多國際級娛樂活動，包括紅毯之夜、季節主題及泡泡狂歡派對等。船上亦提供專業健身課程、創意手工藝製作以及充滿活力的「小小夢想家」兒童俱樂部，不同年齡的旅客都能找到樂趣。

「領航星號」上有6種客房類型可選擇，從風格時尚的客房到「皇宮套房」，當中「皇宮行政套房」面積約34至64.5平方米，最多可容納4人。(夏家朗攝)

船上設施豐富多元，從探索樂園、攀岩牆到高空滑索，旅客更加能到「星座劇院」觀賞精彩絕倫的現場表演。(夏家朗攝)

船上設施豐富多元。(夏家朗攝)

船上設施豐富多元，從探索樂園、攀岩牆到高空滑索，旅客更加能到「星座劇院」觀賞精彩絕倫的現場表演。(夏家朗攝)

另外，船上提供15間風格各異的餐廳及酒吧，提供香港特色美食的地道亞洲風味、環球自助饗宴，以及供應壽司與經典料理的特色餐廳。

旅客即日起至7月25日預訂7月至8月指定航次，可享每房每晚港幣100元船上消費額；8月31日至11月14日航次更享早鳥9折優惠。至「領航星號」的延長航程（8月31日至11月14日出發航次）將於7月7日起開放預訂。