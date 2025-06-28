傑出少年選舉｜患罕見病飽歷手術　中五女生立志春風化雨鼓勵學生

「2025香港傑出少年選舉」周五（27日）舉行頒獎禮，獲頒為「二十大傑出少年」的17歲女生鄧梓筠自小患有罕見的軟骨發育不全症，曾經歷多次手術，動輒便要請假，甚至長達一年無法上學。她憶述某次術後傷口劇痛，她忍不住在醫院內大哭，苦問上天：「個病咁罕有，點解一定要係我？」



幸好梓筠的中學老師不斷支持她，為她補課，令她感到被重視。她亦立志成為一名老師，鼓勵學生面對困難，「無論外界評價如何，最重要係接受自己嘅獨特性。」



獲頒為「二十大傑出少年」的17歲鄧梓筠自幼患有軟骨發育不全症，小學開始經歷多次手術，動輒便要請假，甚至長達一年無法上學。（賴卓盈攝）

「2025香港傑出少年選舉」周五（27日）舉行頒獎禮。（賴卓盈攝）

自幼患軟骨發育不全症 苦問蒼天：個病咁罕有，點解一定要係我？

就讀聖馬可中學中五級的鄧梓筠，自幼患有罕見的軟骨發育不全症，需要多次做手術，動輒便要請假，甚至長達一年無法上學，令她感到苦惱。她憶述，有次做完拉長骨骼的手術後，醫生發現骨骼發展情況未如預期，需要做多一次半麻醉的矯正手術。術後，她感到傷患處異常疼痛，惟當時正值疫情，家屬不能輕易探訪，她只能獨自在醫院內流淚，苦問蒼天：「個病咁罕有，點解一定要係我？」

幸運的是，她在校內遇上一群非常支持她的老師。由於她英文較差，加上時常請假覆診，最初入讀中學時常常跟不上進度，惟老師們會主動提出為她補課，亦會關心她的身體狀況。最令她印象深刻的是中三那年，她參加校內一個訓練營，曾擔心因為身形較矮小，在跑步環節中拖累團隊，惟老師卻鼓勵她與其他同學一起挑戰，令她感到被重視。

她指，未來同樣希望成為老師，鼓勵學生面對困難，「無論外界評價如何，最重要係接受自己嘅獨特性。」

12歲的張天晉自小有腦性麻痺，左邊身體不靈活。（賴卓盈攝）

12歲腦性麻痺乒乓小將 冀站上國際舞台為港爭光

就讀基督教國際學校的12歲男生張天晉，同是今屆「二十大傑出少年」。他自小有腦性麻痺，導致左邊身體不靈活。他笑言，今日領獎時格外緊張，因擔心左手抓不緊獎狀，「個獎會跌落嚟。」

天晉自8歲起參加中國傷殘人士體育協會主辦的乒乓球班，並漸生興趣，參加多項乒乓球賽事。兩年前，他參加香港殘疾人士乒乓球公開錦標賽，獲得男子學生組（企立）亞軍。現時，他每星期都會在體育學院訓練乒乓球，他希望參與更多國際性賽事，為香港爭光。