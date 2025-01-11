傑出學生｜焦慮症中六女生克逆境　以自身經歷創抗躁圍裙助同路人

今屆十大傑出學生之一的Naphat曾深受焦慮症困擾，當時她透過擺弄戒指，分散自己注意力，從焦慮情緒轉移出來，由此啟發她製作「抗躁圍裙」，同患焦慮症的婆婆試用後，大為放鬆。於是她再製作30件「抗躁圍裙」予院舍長者穿着，並創立非牟利團體CARElderly，至今已寄送500多件圍裙到新加坡、泰國等地。



「香港傑出學生選舉」今（11日）舉行頒獎禮，選出十名傑出學生。（夏家朗攝）

「香港傑出學生選舉」今（11日）舉行頒獎禮，由青苗基金主辦、獅球教育基金會支持，今年超過160間學校參與、473名學生報名。評審委員會面試後，從41名決選生中選出3男7女為十大傑出學生。

就讀新加坡國際學校（香港）、中六的Naphat，15歲時確診患焦慮症，此前她已受焦慮情緒困擾兩年，上學考試時常很緊張，忘記自己所溫習的，影響成績。之後她定期約見治療師，發現有人傾訴後情況有所好轉。

十大傑出學生Naphat與學校代表上台領獎。（夏家朗攝）

當焦慮症狀出現，她會不自覺擺弄戒指，發現這樣能分散自己注意力，從焦慮情緒轉移出來。而在自己確診不久，患失智症的婆婆亦同樣確診有焦慮症，她形容當時感到「心碎」，但自己擺弄戒指的行為，啟發她創作「抗躁圍裙」，是一件縫上不同物料的圍裙，並讓婆婆試穿，達到舒緩放鬆之效。

於是，她再製作30件「抗躁圍裙」予安老院長者試穿，結果72%試用者的焦慮程度都有所改善。其後，她成立非牟利組織CARElderly，現時新加坡、泰國、美國等地方共收到500多件圍裙，並在網站出售，更僱用院舍長者縫製圍裙，幫助他們轉移注意力之餘，亦能賺取收入。日後，她希望逐漸將組織，發展成自負盈虧的企業。

十大傑出學生張芷瑜、Naphat及蘇卓盈（左至右）。（夏家朗攝）

另一名傑出學生蘇卓盈在可風中學讀中六，尤愛中史，興趣萌生自小學在圖書館閱讀中史漫畫，令她發現古代的歷史文化，其實與自己息息相關。

她明白，社會主流想法是讀歷史不如物理、科技等「實際」，甚至沒有出路，面對家人和身邊人的不贊同，即使自己高中選修了中史和中國文學，現仍然在掙扎，思量應否在大學選修歷史。

正因普遍人認為歷史與自己相距甚遠，因此她想出在博物館玩「劇本殺」，並參加比賽，以史實結合原創劇情，玩家可以透過角色代入時代，了解到當時的文化，例如「重男輕女」等，以及在大時代和動盪中體驗如何反應，解謎同時，親身體會歷史「不只是文字」。她續道，未來將尋找合適的博物館、地方舉辦「劇本殺」，開放予學校和公眾報名參加。

雖然對前路仍未確定，但她說，若最終真的選擇修讀歷史，就會再讀碩士、博士，之後希望在博物館工作，繼續向大眾推廣歷史。