傑出學生｜女劍手張芷瑜歷兩次腦震盪不甘認命　變出新人生新劍法

「香港傑出學生選舉」今（11日）舉行頒獎禮，十名傑出學生包括香港劍擊運動員張芷瑜（Andrea），她初小時隨家姐步伐開始打花劍，後來改為打重劍。不過這劍路上阻礙重重，兩年前一次單車意外，令她短期記憶受損，休養幾個月後，並非重拾般簡單，而是「由頭開始學」，連打法都改變，但她卻更喜歡新的打法，往往擊中對手意想不到的位置。



十大傑出學生張芷瑜（Andrea）是劍擊重劍手（左二）．，與學校代表上台領獎。（夏家朗攝）

7歲攀爬架墮下 兩年前再遇單車意外 影響記憶力

就讀德瑞國際學校的Andrea，初小跟隨家姐步伐開始打花劍，後來改為打重劍。在這劍擊路上，她曾兩度因意外導致腦震盪，7歲時她從遊樂場的攀爬架墮下，使短期記憶受損。最大影響是兩年前的單車意外，當時正值準備公開試，她指平時讀書需要花加倍時間，例如本來背誦一次就記得的內容，現在要背5至6次才記得。

重新鍛煉體能練步法 由頭開始學摸索出怪招 對手「估你唔到」

更大的轉變，是影響她劍擊的打法。15歲單車意外後，她休養了幾個月，首先要重新鍛煉體能，然後練習步法，她形容猶如「由頭開始學」，但卻因此摸索出不同打法，「好似原本右手做嘅嘢，改用左手後會完全唔同」。她說，以往使用的打法較傳統，而「重學」劍擊後，打法反而更有創意和多變，甚至「奇怪」，例如會有更多假動作，擊中對手「估你唔到」的位置。

「香港傑出學生選舉」今（11日）舉行頒獎禮，選出十名傑出學生。（夏家朗攝）

腦震盪後醫生曾指沒治療方法 不甘於順命設法增強記憶力

雖然熱愛劍擊，但Andrea沒計劃成為全職劍擊運動員，兩次意外經歷反而啟發她對神經科學的興趣，希望結合學術與劍擊。她指，被診斷為腦震盪後，醫生表示沒有治療方法，只能靠「瞓多啲覺」，但她不甘於順命，相信一定有治療方法，增強自己的記憶力。

學術與運動兩條路一同走 張芷瑜：劍擊幫到我諗嘢

「我覺得劍擊幫到我諗嘢」，Andrea希望同步走學術與運動兩條路，例如早前就參加了理大的計劃，研究如劍擊的單邊運動，若用右手，右邊脊椎周圍肌肉會更多。她計劃，未來繼續在這方面進修，研究劍擊與腦部的關係，一邊讀大學，一邊繼續打劍擊。

十大傑出學生張芷瑜、Naphat及蘇卓盈（左至右）。（夏家朗攝）

「香港傑出學生選舉」由青苗基金主辦、獅球教育基金會支持，今年超過160間學校參與、473名學生報名。評審委員會面試後，從41名決選生中選出3男7女為得獎者。