規劃署85份報告下架　稱改進網頁便捷瀏覽　增舊報告研究清單

繼申訴專員公署被揭刪走超過200份調查政府部門缺失報告引起風波，民間研究機構「本土研究社」上周四（19日）亦發現規劃署變「申訴專員公署2.0」，兩年前起將舊規劃研究報告從官方網頁下架，令人無法即時查閱，只能另行署方查詢，但未有完整檢索目錄。



規劃署事隔8日回覆《香港01》查詢表示，網頁於2023年9月更新，改進網頁的設計和功能，以更有效發放最新的規劃資訊及讓公眾便捷瀏覽。至於較早期的規劃研究報告，則存放於北角及沙田的規劃資料查詢處供公眾查閱。另外，署方在官網加列出舊規劃研究報告清單，供市民查閱。



《香港01》記者6月16日追問申訴專員陳積志有關刪報告為其他政府部門「示範」論，他擺手拒回應，稱「無嘢補充，多謝」，隨即避開記者離開。

過去近兩年 接獲15宗查詢索報告 曾以電郵方式發放

本土研究社研究員根據Wayback Machine 網頁回溯工具，整理出規劃署網頁上85個已消失、但曾出現在「已完成的研究」頁面的研究項目，橫跨1999至2019年，當中不乏地區性和有關未來規劃策略的研究。（見另稿）

《香港01》於上周五（20日）向規劃署查詢，事隔8日，規劃署回覆稱表，網頁於2023年9月更新，改進網頁的設計和功能，以更有效發放最新的規劃資訊及讓公眾便捷瀏覽。新版的網頁提供過去5年內完成或正在行的規劃研究報告，並列明可聯絡署方索取其他早前完成的報告。

規劃署稱，較早期的規劃研究報告存放在署方位於北角及沙田的規劃資料查詢處供公眾人士查閱。署方續指，自網頁2023年9月更新至今，接獲15宗公眾人士要求查閱個別無上載於網頁的報告，署方按查詢人士要求，通過電郵將報告的電子版傳予相關人士，或讓他們到北角或沙田辦事處查閱。