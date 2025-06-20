申訴公署删報告起示範作用？有組織揭規劃署將85份報告從網頁下架

申訴專員公署早前刪除超過200份調查政府部門缺失報告引起風波，申訴專員陳積志傳在內部稱做法為其他部門起「示範」作用。進行本土研究的機構「本土研究社」周四（19日）在其社交平台質疑規劃署變「申訴專員公署2.0」，兩年前開始偷偷將舊規劃研究報告從規劃署網頁下架，令人無法查閱。



本研指這些報告相當具參考意義，對過去、現在與未來的香港城市發展息息相關，例如《香港2030：規劃遠景與策略》及《啟德規劃檢討》，雖然仍非常具參考價值，但公眾無法再在網頁循分類按鍵查閱。如果不熟悉相關政策脈絡，更不會知道哪些研究報告曾經存在。規劃署為發展局轄下部門，現任署長為葉子季。



申訴專員公署。（資料圖片 / 羅君豪攝）

規劃署有85個研究項目被消失

本土研究社研究員根據Wayback Machine 網頁回溯工具，整理出規劃署網頁上85個已消失、但曾出現在「已完成的研究」頁面的研究項目，橫跨1999至2019年，當中不乏地區性和有關未來規劃策略的研究。

消失的研究項目目錄（共85項）：

連結已消失，但伺服器上仍保留報告：23項

報告已刪除，被 Wayback Machine 備份：53項

報告已刪除，但 Wayback Machine 未有備份：9項



消失報告包括涉及土地發展參考 最舊只可查2020年5月後的報告

上述已消失的報告，包括規劃署過去就檢討全港或地區的土地用途、可行性研究、各類型專題研究及調查等職能產出近百份研究報告。這些報告為其規劃決議及未來香港的土地發展方向提供參考，並向公眾交代研究結果，反映當時各界的看法及主要的規劃考慮。本研表示，在理解今天的規劃爭議時，相關報告極具參考價值。

本研指出。現時在規劃署網頁上，最舊的報告為2020年5月，有關元朗南房屋用地的勘查研究，似乎超過5年的研究報告都會被刪除，而規劃署未對外公開原因。

2024年10月，申訴專員公署記者會，申訴專員陳積志見記者。按照他推行的新措施，他手中的「規劃署和地政總署對土地違例發展的執管主動調查報告」，將於2026年10月從網站下架。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

本研：舊研究報告不會過時 仍在發展中項目的報告卻走進歷史

在已回溯的85份被消失的規劃研究報告目錄中，本研研究員發現當中研究的部分主題及地區在今天仍然被廣泛且熱烈地討論，例如《啟德規劃檢討》。

本研指，一個新發展區由規劃到成熟，動輒花上數十年，當中必然遇上很多難題須解決，當年的規劃研究報告不會過時。這些規劃研究報告，不僅能反映當時某地的社會經濟與地理狀況，更可成為不可多得的史料，並為未來的地區及土地發展補足過往的考量及策略，提供重要歷史脈絡。

本研亦指，更多的研究報告造成今天的規劃成果，例如年頭落成的北角「東岸板道」對應2019年完成的《灣仔北及北角海濱城市設計研究——可行性研究》，設計與預期效果又有否符合當時對海濱的設想；近年對棕地的討論值得時常參考2019年的《新界棕地使用及作業現況研究一可行性研究》，多層現代產業大樓、棕地公屋等政策的推動亦關乎研究的主要發現；且過往有大量關於新界東北地區研究是近年規劃中或興建中的新發展區的基礎研究，關乎市區亦有《啟德規劃檢討》、《洗衣街及旺角東站政府用地重建規劃及設計研究-可行性研究》等研究目標地區仍在發展之中。

《香港01》記者6月16日追問申訴專員陳積志有關刪報告為其他政府部門「示範」論，他擺手拒回應，稱「無嘢補充，多謝」，隨即避開記者離開。

規劃署2023年重新設計網站 不復見「研究資料庫」 查下架報告難

按規劃署年報記錄，規劃署網站於2023年重新設計及推出，大改網站外觀，並稱新版能加快公眾瀏覽及搜尋規劃資訊的過程。可是，「本研」研究員對比改版前後的「已完成的研究」頁面，發現改版前的頁面有「已完成的研究資料庫」按鈕，引導公眾瀏覽及查閱過往的研究項目，但在今天的網站，卻不見「研究資料庫」的蹤跡。

而若公眾想尋回早期的研究報告，網頁下方僅提及「如需要索取上表沒有列出的研究，請聯絡我們」。但在連完整目錄都沒有，公眾根本不能按名稱索取。

「本研」指，還有不少資料的消失是無聲無息和低調的，例如不少地理資訊變得不可用，最顯著的包括郊野公園界線在早幾年發展郊野公園邊陲爭議時悄悄消失，反映了政府在公開資料上在全面倒退。