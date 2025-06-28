城大專業進修學院擬下年度停運　學評局跟進課程過渡安排

城市大學計劃下年度停辦有逾30年歷史、附屬自資營運的專業進修學院（SCOPE），但未有解釋原因，只表示正逐漸縮減學院的人手及課程，並有完善的過渡安排。香港學術及職業資歷評審局正與學院跟進相關課程的過渡安排。教育局今日（28日）回覆《香港01》，並引述學院資料稱，有48學生在讀，現有課程會在下學年續營運以支持學生修畢。



城大專業進修學院（SCOPE）計劃下年度停止運作。（資料圖片）

教育局今日（28日）引述學院資料稱，有48學生在讀，現有課程會在下學年續營運並支持學生修畢。（資料圖片）

立法會日前三讀通過《專上學院條例》（第320章），當局用意改革自資專上教育界別的規管制度，適度拆牆鬆綁，以及設立統一規管架構，促進質素保證、管治、定位及整體協調一致性。有資助大學稱會安排附屬自資部門在條例下註冊。

城大專業進修學院（SCOPE）計劃下年度停止運作，城大今日（28日）回覆，指正逐漸縮減學院的人手及課程，並有完善的過渡安排。但校方未透露停辦原因及實際安排。

課程現有48名學生 下學年續辦至修畢

教育局今日（28日）回覆《香港01》，指該學院現時並沒有開辦任何自資本地副學位或學位課程，故不屬《專上學院條例》統一規管架構的規管範疇。教育局又引述學院資料，指學院在本學年（2024/25學年）起已停止招收新生，全日制非本地學士學位課程學生人數為48人。香港學術及職業資歷評審局正與學院跟進相關課程的過渡安排，並會以維護學生利益為大前提，提供適切協助。

翻查自資專上教育資訊平台，截至去年10月初，學院有54名全日制學士課程學生和11名全職教員。學院網站仍招生，包括兩個與英國大學合辦的兼讀學士學位課程和一個高中應用學習課程。

翻查自資專上教育資訊平台，截至去年10月初，學院有54名全日制學士課程學生和11名全職教員。（自資專上教育資訊平台截圖）

學院網站仍招生，包括兩個與英國大學合辦的兼讀學士學位課程和一個高中應用學習課程。（城大專業進修學院網站截圖）

16個課程曾獲資歷評審局認可

SCOPE於1991年成立，主要為有意進修的人士提供升學及進修機會，包括開辦ERB才才發展課程，包括職業英語、物業管理及保安證書等。而學院亦與海外大學合作開辦多個學士學位銜接課程。在2017/18學年開辦的銜接課程中，有16個課程已獲「香港學術及職業資歷評審局」認可。

至於城大專上學院（CCCU）早在2020年已脫離城大，改名為香港伍倫貢學院。隨着SCOPE停辦，意味城大轄下將不再設附屬自資院校。