藝術學院下學年高級文憑突停招生　稱配合專上條例修訂專注辦學士

私立香港藝術學院開辦藝術高級文憑課程有10多年，校方近日突然於網上公告，下學年課程停止招生，原因是配合《專上學院條例》修訂下，最新的政府政策及教育指導方針，並專注於海外院校合辦的藝術學士學位課程。



有申請課程的學生表示，昨日才接獲學院電郵通知，並獲校方建議報讀學院另一學士學課程。該學生稱，去年12月時已報讀課程，不滿學校於文憑試完結後才通知，認為應在招生期前通知，以便升學規劃。



香港藝術學院柴灣校舍。（香港藝術學院官網圖片）

香港藝術學院目前開辦各一個藝術高級文憑和學士課程，另有其它短期課程。據校網指，學院自2003年起，獲政府認可成為副學位學歷頒授機構。

有申請報讀的學生指，昨日（12日）接獲學校電郵稱，因應政府政策，下學年將停止接受藝術高級文憑課程之入學申請。

該學生昨日（12日）接獲學院電郵指因應政府政策，該課程下學年將停止接受入學申請，並建議學生報讀學院另一學士學位課程。（受訪者提供）

該學生昨日（12日）知悉香港藝術學院藝術高級文憑課程被取消。（受訪者提供）

校方於電郵解釋，停止招生的決定，旨在增加教學質素及更適切地滿足學生和藝術社區的需求，並建議學生報讀學院與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）合辦的藝術學士學位課程。

該學生表示，今年2月前，已向不同院校的藝術課程提交申請，對於藝術學院停開高級文憑感到可惜，因該課程多元化，十分吸引中學時修讀藝術科的學生。

去年年底申請報讀 昨日才通知取消課程

她亦指，去年12月已透過E-APP報讀該課程，惟學院現時才通知學生不再接收新申請，對校方決定感到不滿。她表示，學校應提早於招生期前宣布停收通知，而非於學生考完文憑試後才通知。

香港藝術學院官網指出，為配合《專上學院條例》（第320章）下，最新的政府政策和教育指導方針，學院將專注於與RMIT合辦的藝術學士學位課程，並於2025/26學年停止接受藝術高級文憑課程之入學申請。學院官網亦列出，正積極探索與RMIT合作提供其他學位課程的可能性。

香港藝術學院：將全數退還報名費

該課程需修讀兩年，學費共逾12.5萬。香港藝術學院回覆《香港01》查詢稱，報讀新學年的「藝術高級文憑」課程的人數正整理中，現時未有具體數字，未來將全數退款予已繳交報名費或留位費的學生。

《專上學院條例》第320章於3月19日提交立法會進行首讀及二讀，近日立法會《專上學院（修訂）條例草案》委員會正審議修訂草案。（資料圖片/余俊亮攝）

翻查資料，《專上學院條例》第320章於3月19日提交立法會進行首讀及二讀，近日立法會《專上學院（修訂）條例草案》委員會正審議修訂草案。

教育局：修例不阻礙專精院校發展

教育局表示，《條例草案》並不會就專上學院的學生人數制定劃一的硬性指標，而會按學院自行訂定的策略計劃及收生目標，整體評估有關學生人數，是否足以提供有意義學習環境及體驗。因此，《條例草案》制度上並不阻礙學生人數較少的專精院校按其策略性定位專注在特定範疇發展。

另一方面，教育局會繼續積極促進自資院校之間的策略性協調，支持自資院校發展其具特色的專精範疇，持續擴容提質。因應中學畢業生人數持續下降的趨勢，教育局亦多次提醒院校應在質和量兩方面加以鞏固，以確保課程能回應市場需求。教育局會繼續和院校保持溝通，並會在有需要時與個別院校就特定事宜作進一步聯繫。

教育局表示，《條例草案》並不會就專上學院的學生人數制定劃一的硬性指標。（資料圖片）

教局昨日接獲學院通知停收生 擬辦另一項非本地學士學位課程

就是次香港藝術學院停止接受高級文憑課程入學申請一事，教育局於昨日接獲香港藝術學院通知，指經過內部慎重考慮，決定於2025/26學年停止接受藝術高級文憑課程的入學申請，並會繼續開辦其另一項非本地學士學位課程。教育局理解，香港藝術學院已就有關決定通知相關申請人，並會安排為受影響申請人就已繳付的申請費用進行退款。教育局並不備存有關課程的申請人數及報名費資料。

當局指，尊重香港藝術學院基於其策略及運作考慮所作的決定，並會與學院保持緊密聯繫，以確保學生的利益。