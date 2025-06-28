蓮塘口岸今早未逼爆　實測過關15分鐘　北上港人：真係塞唔怕排隊

蓮塘香園圍口岸上周六（21日）下午出現「打蛇餅」的逼爆人潮，有市民反映排隊過關較平日多花近1小時。記者今早（28日）到口岸實測過關，整個流程僅花15至20分鐘。有北上市民表示，曾擔心上周事件會重演，但不太害怕要排隊，「如果真係塞，都係多一陣時間，我哋ok,唔係好多行程。」



今早（28日）有不少市民陸續由各區乘搭巴士到達口岸。（洪芷菁攝）

巴士班次頻密多架滿座 過關全程暢順無塞點

蓮塘香園圍口岸上周六（21日）下午出現「打蛇餅」的逼爆人潮，有市民稱排隊過關時間較平日多花近1小時，有不少網民表達不滿。今早（28日）有不少市民陸續由各區乘搭巴士到達口岸。由9時起，半小時內共有12班巴士到站，平均每2.5分鐘一班，大部分巴士都滿座或接近滿座。至於巴士站落客區旁邊、前往離境大堂的扶手電梯人流暢順，未見擁擠。

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記者由前往離境大堂的扶手電梯，進入離境大堂，最後到達蓮塘口岸商業城，整體花時約15-20分鐘。離境大堂共開放4個傳統人工櫃位及14個非觸式e道，附近範圍架起白色圍板圍封，仍有工程進行。

劉小姐（左）稱，早前聽聞上周六口岸發生大排長龍的狀況，但今日仍選擇經蓮塘口岸過關，周小姐（右）補充，他們今日過關花費不到半小時，過程很暢順。（周智堅攝）

市民擔心大排長龍重演 仍經蓮塘口岸過關

東九龍區市民劉小姐稱，早前聽聞上周六口岸發生大排長龍的狀況，曾經擔心問題重演，但仍選擇經蓮塘口岸過關。她解釋，因她家附近有前往口岸的直通巴士，花費約35至60分鐘抵達口岸。她慶幸今日未發生大排長龍的情況。

她又表示，不太害怕要排隊過關，「如果真係塞，都係多一陣時間，我哋ok，唔係好多行程。」同行友人周小姐補充，他們今日過關花費不到半小時，過程很暢順。

新界區市民葉小姐表示，大多選擇從羅湖過關，今日則隨朋友行經蓮塘口岸過關。她表示，過關過程非常暢順，花費約15分鐘便成功過關。（周智堅攝）

市民稱過關非常暢順 未遇過排長龍情況

新界區市民葉小姐表示，大多選擇從羅湖過關，今日則隨朋友行經蓮塘口岸過關。她表示，過關過程非常暢順，花費約15分鐘便成功過關。對於上周六關口出現大排長龍的情況，她表示不知情。她又認為，今日過關的人流比以往假日的人流較少。

將軍澳區市民陳先生稱，不知上周六大排長龍的情況，又指過往亦未曾遇過類似的問題。（周智堅攝）

將軍澳區市民陳先生稱，今日過關很暢順，大約花不到10分鐘。他表示，不知上周六大排長龍的情況，又指過往亦未曾遇過類似的問題。