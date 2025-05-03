五一蓮塘口岸｜香園圍過關15分鐘變1.5個鐘　旅客︰HK那麼熱門？

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／蓮塘口岸／香園圍】五一黃金周內地假期踏入第三日（5月3日），陸路跨境口岸繼續出現人潮，不過今日的重災區似乎轉移至蓮塘口岸，據內地網民直擊，過關時間由平日的15分鐘增至1.5小時，更有港人在社交媒體感嘆假日出門風險高。至於昨日逼爆的福田口岸（落馬洲支線），截至中午狀況尚算良好。



五一黃金周踏入第三日，有內地網民指，今早從蓮塘口岸來港需要1.5小時。（小紅書圖片）

五一黃金周踏入第三日，有內地網民指，今早從蓮塘口岸來港需要1.5小時。（小紅書圖片）

內地網民︰中國牛馬太慘了 只有節假日人擠人去玩

五一黃金周踏入第三日，內地旅客繼續源源不絕湧至香港。有內地網民今早在小紅書撰文指，平時從蓮塘口岸過關來港需時約15分鐘，惟今日卻增至1.5小時。

過關1.5小時，HK那麼熱門？服了，平常15分鐘可以過的關口。中國牛馬太慘了，只有節假日人擠人去玩。 內地網民

隊伍中有數人手持旗桿，估計部份來自南下旅行團。（小紅書圖片）

隊伍中有數人手持旗桿，估計部份來自南下旅行團。（小紅書圖片）

蓮塘口岸人龍看不到盡頭 絲毫沒有移動跡象

根據影片顯示，大批內地旅客早上滯留在中港兩地口岸之間的通道，人龍看不到盡頭，絲毫沒有移動的跡象。隊伍中有數名導遊手持旗桿，估計部份人參加旅行團南下香港。

人擠人的位置為前往南下香港的人潮，相片下方較為寬敞的空間為北上方向。（FB圖片）

有港人今早經蓮塘口岸回港，在社交媒體表示假日出門風險高。（FB圖片）

港人深圳回港遇人潮︰假日出門風險高

另一邊廂，有港人今早經蓮塘口岸回港，在社交媒體感嘆假日出門風險高。根據圖片顯示，蓮塘口岸已設有人流管理措施，設有紅色膠帶控制人群方向，也有職員維持秩序。

有港人今早經蓮塘口岸回港，在社交媒體表示假日出門風險高。（FB圖片）

五一黃金周踏入第三日，有內地網民指，今早從蓮塘口岸來港需要1.5小時。（小紅書圖片）

蓮塘口岸商場昨早已實施人流管制

此外，已有北上港人昨日在社交媒體指，本來於早上11時準備從蓮塘口岸回港，不過看到排隊人龍後決定暫時不過關。