五一蓮塘口岸｜香園圍過關15分鐘變1.5個鐘 旅客︰HK那麼熱門？
撰文：歐陽德浩
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【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／蓮塘口岸／香園圍】五一黃金周內地假期踏入第三日（5月3日），陸路跨境口岸繼續出現人潮，不過今日的重災區似乎轉移至蓮塘口岸，據內地網民直擊，過關時間由平日的15分鐘增至1.5小時，更有港人在社交媒體感嘆假日出門風險高。至於昨日逼爆的福田口岸（落馬洲支線），截至中午狀況尚算良好。
內地網民︰中國牛馬太慘了 只有節假日人擠人去玩
五一黃金周踏入第三日，內地旅客繼續源源不絕湧至香港。有內地網民今早在小紅書撰文指，平時從蓮塘口岸過關來港需時約15分鐘，惟今日卻增至1.5小時。
過關1.5小時，HK那麼熱門？服了，平常15分鐘可以過的關口。中國牛馬太慘了，只有節假日人擠人去玩。
蓮塘口岸人龍看不到盡頭 絲毫沒有移動跡象
根據影片顯示，大批內地旅客早上滯留在中港兩地口岸之間的通道，人龍看不到盡頭，絲毫沒有移動的跡象。隊伍中有數名導遊手持旗桿，估計部份人參加旅行團南下香港。
港人深圳回港遇人潮︰假日出門風險高
另一邊廂，有港人今早經蓮塘口岸回港，在社交媒體感嘆假日出門風險高。根據圖片顯示，蓮塘口岸已設有人流管理措施，設有紅色膠帶控制人群方向，也有職員維持秩序。
蓮塘口岸商場昨早已實施人流管制
此外，已有北上港人昨日在社交媒體指，本來於早上11時準備從蓮塘口岸回港，不過看到排隊人龍後決定暫時不過關。
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