Chiikawa展覽紀念品店8.1開賣　搶先看香港限定8款點心造型吊飾

人氣爆燈的日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起，在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及多個經典漫畫場景。展覽設有紀念品店，發售由作者Nagano設計的香港限定「飲茶」系列角色商品。兩間紀念品店將分別向展覽持票人士及公眾開放，其中持票人士店於8月1日起開放給持當日展覽門票人士，可優先選購獨家紀念品，公眾店則8月4日起開放給公眾，須預約進場。



今次香港限定的商品包括一套8款的吊飾公仔，8個漫畫角色將化身各項點心造型，例如蛋黃千層糕、臘腸卷、燒賣等。每款售價港幣160元，每人每款限購一隻。紀念品亦會發售其他紀念品，詳細資訊會於7月5日公佈。



創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

展覽另設紀念品店，發售由作者Nagano設計的香港限定「飲茶」系列角色商品，分別向持票人及公眾開放。（AllRightsReserved提供）

插畫家親筆創作香港「飲茶」吊飾公仔

曾舉辦多啦A夢展、PANDA GO展的創意品牌AllRightsReserved，宣布將於8月1日至24日在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，與Chiikawa官方授權方主辦「CHIIKAWA DAYS」大型收費主題展覽。

主辦方將推岀一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。獨家紀念品包括由Chiikawa作者Nagano，特別為香港展覽親筆創作的香港「飲茶」系列吊飾公仔。至於其他紀念品的詳情，將於7月5日公佈。

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「飲茶」系列吊飾公仔共有八款，每款為一位不同點心造型角色，例如主角Chiikawa會化身為蛋黃千層糕、小八成為臘腸卷中的臘腸，而本身黃色的兔兔則有燒賣造型。（AllRightsReserved提供）

「飲茶」系列吊飾公仔共有八款，每款為一位不同點心造型角色。（AllRightsReserved提供）

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8款點心造型吊飾 每款售160元

「飲茶」系列吊飾公仔共有8款，漫畫中的8款角色分別化身一款特色點心造型。例如主角Chiikawa會化身為蛋黃千層糕、小八成為臘腸卷中的臘腸，而本身黃色的兔兔則有燒賣造型。每款售價港幣160元，每人每款限購一隻。

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設兩間紀念品店 持展覽門票者8月1日搶先購買

展覽設有兩間紀念品店，分為持票人店及公眾店。其中持票人店於8月1日起開放給持當日門票的人士，可優先選購獨家紀念品。公眾店則遲3日，於8月4日起開放給公眾，須預約進場，預約方法等稍後公佈。主辦方預計兩間店將有人潮擁擠，提醒市民須預先購票或網上預約，並按時到場。