9米高充氣Chiikawa逾百雕塑8.1登陸尖沙咀 　一般門票180元附吊飾

人氣爆燈的日本動漫Chiikawa將於八月登陸香港，在尖沙咀海濱舉辦展覽。創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。展覽以「衣、食、住、行」為主題，共展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及多個經典漫畫場景，並有互動體驗元素。展覽另設紀念品店，發售由作者Nagano設計的香港限定「飲茶」系列角色商品，分別向持票人及公眾開放。



門票將於7月5日及7月9日分兩輪在Klook發售。一般門票售價180元，持票者進場時可隨機獲發一款角色名牌吊飾。至於420元的「特典套裝」，除了展覽門票，亦包括全套九款的角色名牌吊飾套裝，以及一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」，可在展覽互動區域中使用。



創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展活動概覽。（AllRightsReserved提供）

創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

曾舉辦多啦A夢展、PANDA GO展覽的創意品牌AllRightsReserved，今早宣布將於8月1日至24日在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，與Chiikawa官方授權方主辦「CHIIKAWA DAYS」大型收費主題展覽。

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展覽分為三大收費展區 ，以「衣、食、住、行」四個主題，展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及多個經典漫畫場景，並有多項互動體驗元素。

參觀人士可以「走進」Chiikawa的家，挑戰討伐任務，一睹「白飯電飯煲」與香港限定的「飲茶」空間，多個經典場景包括網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

售價420元的「特典套裝」除了展覽門票，亦包括全套九款的角色名牌吊飾套裝，以及一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」。（AllRightsReserved提供）

成人門票180元 隨票附送一款角色名牌吊飾

一般成人門票售價為港幣180元，4至11歲小童為150元，3歲或以下免費，每位持票者進入指定展覽廳時，均可隨機獲發一款角色名牌吊飾。至於售價420元的「特典套裝」，除了展覽門票，亦包括全套九款的角色名牌吊飾套裝（包括獨有的睡衣派對款），以及一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」，可在展覽互動區域中，「親身參與Chiikawa世界的冒險旅程」。另外，持票人可獲一次專屬的紀念品店購物體驗。

7.5早上公開發售

門票將於Klook發售，首輪門票於7月5日上午11時起發售，開放預購8月1日至8月17日的門票。次輪於7月9日上午11時起，開放預訂8月18日至8月24日門票。現場不設即場票，參觀者需要提前購買門票，並按照先到先得的原則，在網上預約具體的入場日期和時間。

主辦方7月5日將於尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行展前預熱活動。（AllRightsReserved提供）

主辦方7月5日將於尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行展前預熱活動。（AllRightsReserved提供）

主辦單位安排了於6月29日在太古、將軍澳、九龍、柯士甸4個港鐵站，及7月5日展前預熱活動，免費派發以三款主角為設計的派對套裝。（AllRightsReserved提供）

另外，主辦方會在7月5日於尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行展前預熱活動，設置立牌藝術裝置，重現漫畫中「衣、食、住、行」的場景，免費開放予市民入場「打卡」。Chiikawa、小八及兔兔三款主角將於當日早上11時半及下午5時半「現身」，舉行見面會。

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主辦單位又安排了於6月29日在太古、將軍澳、九龍、柯士甸4個港鐵站，及7月5日展前預熱活動，免費派發以三款主角為設計的派對套裝，每套均包含專屬角色造型的紙帽及「討伐棒」氣球。索取派對套裝者，須預先登記「整理券」。「整理券」將於6月27日上午11時起，在Klook開放登記，每人僅限登記一套。

展覽另設紀念品店，發售由作者Nagano設計的香港限定「飲茶」系列角色商品，分別向持票人及公眾開放。（AllRightsReserved提供）

今次展覽贊助商包括港鐵、八達通卡有限公司、旅發局、麥當勞等。主辦方指，其他合作夥伴項目的詳情，將容後公佈。八達通表示，將推出聯乘產品。麥當勞亦指，會與主辦方合作，於全港的麥當勞進行一系列推廣。港鐵亦指，「驚喜活動陸續有來」。

旅發局總幹事程鼎一則表示，相信展覽對海外旅客極具吸引力，旅發局將把握機遇，針對日本及東南亞等重點市場加強宣傳，並推出以展覽為主題的特色旅遊套票，吸引更多過夜旅客來港。同時，旅發局亦與主辦方合作，將展覽特色融入社區。