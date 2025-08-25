CHIIKAWA DAYS｜8.26終極場次開賣　必搶特典套裝｜附整理券連結

CHIIKAWA DAYS香港展｜風靡全球的CHIIKAWA要登陸香港了！由8月1日起，尖沙咀K11 MUSEA將會舉辦「CHIIKAWA DAYS」大型特展！門票反應熱烈，火速售罄！主辦方今日宣佈8月26日上午11點加售8月28日終極場次的門票！想知道訂飛網址及詳情？立即往下拉！



CHIIKAWA DAYS｜8.28終極加場

CHIIKAWA DAYS登陸香港後大受市民歡迎，門票亦火速售罄！今日主辦方宣佈加開8月28日最後門票！並於8月26日早上11時開始在Klook發售！之前買不到門票的粉絲們千萬不能錯過這個最後機會！

CHIIKAWA DAYS｜大型特展 8.1起登陸K11 MUSEA

大型吉伊卡哇主題展覽——「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！現場會展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活！插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。吉伊卡哇與好友的足跡將通過合作夥伴遍佈全港。

CHIIKAWA DAYS 8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦

CHIIKAWA DAYS 3大收費展區 打卡9米高充氣公仔

「CHIIKAWA DAYS」大型特展展覽分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，帶大家沉浸在CHIIKAWA的奇幻世界！與吉伊卡哇、小八和兔兔一起，踏上這段充滿溫暖與歡樂、苦樂參半又充滿驚喜的日常冒險之旅！

展覽將展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及生動呈現多個經典漫畫場景。特展更加入多項互動體驗元素，帶大家進入CHIIKAWA的世界！

「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期：2025年8月1日至8月24日

時間：

星期一至五｜10:20 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

星期六至日｜10:00 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

地點：K11 MUSEA



CHIIKAWA DAYS 展區【1】室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」

室內展廳從「食」、「住」、「行」到日常小冒險——走進吉伊卡哇的家、挑戰討伐任務、還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間，滿滿驚喜等你發掘！室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」

地點：K11 MUSEA地下 MUSE EDITION



CHIIKAWA DAYS 展區【2】戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」K11 MUSEA 6樓雕塑公園：走進超巨大食物之森，吉伊卡哇世界中的美食盡收眼底！

戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」（官方圖片）

戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

地點：K11 MUSEA 6 樓雕塑公園



CHIIKAWA DAYS 展區【3】戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」

戶外派對從有巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結，大型吉伊卡哇派對正式開場！

戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」（官方圖片）

戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade



CHIIKAWA DAYS門票7.5開搶 粉絲必搶特典套裝！

門票分為「一般門票」及「特典套裝門票」，一般門票價格為$150（4-11歲）及$180（12歲或以上）；特典套裝門票售價$420。

特典套裝實物開箱 「討伐棒」還原度超高！

小編率先和大家開箱特典套裝，一套九款的「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝除了有經典角色，更包含特典獨有的睡衣派對款式！至於具有RFID發光功能的「討伐棒」則長約35厘米，造型小巧可愛、重量實在，還原度超高！

門票$150起送吊飾 持票可獲優先購物體驗

持票人除了可以參觀3個收費展區以及獲得「持票人店」購物體驗，一般門票更可獲贈一枚隨機「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾！特典套裝門票則可獲得一套九款的「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝，以及隨機一款具備發光功能的「討伐棒」，可用於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗。紀念品均為非賣品，將於換取進場手帶時獲隨機派發。

一般門票：

票價：$150（4-11歲）／$180（12歲或以上）

內容：

・一張收費展區門票

・一次「持票人店」購物體驗

・一枚「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾（款式隨機；非賣品）

特典套裝：

票價：$420

內容：

・一張收費展區門票

・一次「持票人店」購物體驗

・一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝（非賣品）

・一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（款式隨機；非賣品）

（RFID可以於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗）



全球獨家《飲茶》系列吊飾公仔首度公開 「持票人店」優先發售！

CHIIKAWA《飲茶》吊飾公仔首度公開！（陳映蓉攝）

全球獨家發售的《飲茶》系列吊飾公仔將於「持票人店」優先發售，售價只需$160！除了《飲茶》公仔，現場還有餐具、雨傘、貼紙、時鐘等實用周邊，以及霓虹燈系列商品，全部都極具香港特色，周邊最平$30入手！

此外，持有門票的人士，更可參加全球限量500套CHIIKAWA原木雕塑網上抽選，原木雕塑均刻有編號，絕對獨一無二！具體安排將於8月初公佈。

每位持票人士最多可以購買《飲茶》系列吊飾公仔每款1件，其餘每款產品最多兩件。如果想購得心水的《飲茶》系列吊飾公仔，建議盡早購買CHIIKAWA DAYS大型特展入場門票，並選擇較早場次入場購買。不過，即使搶不到時段較早的展覽門票也不要緊，因為8月4日起會有公眾店，非持票人士上網登記整理券即可入場，預約詳情將稍後公布。

「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期：2025年8月1日至8月24日

時間：

星期一至五｜10:20 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

星期六至日｜10:00 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

地點：K11 MUSEA

票價：

一般門票：$150（4-11歲）／$180（12歲或以上）

特典套裝：$420

注意：會場不設門票銷售



