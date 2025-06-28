七一｜觀塘區議員與小學合辦慶回歸工作坊 深化學生認識回歸歷史
撰文：韋景全
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為慶祝香港特別行政區成立28週年，觀塘區議員與佐敦谷聖若瑟天主教小學周五（27日）聯合舉辦「走進校園計劃——慶回歸28週年活動設計工作坊」。活動通過學生自主設計社區慶祝活動，深化年輕一代對回歸歷史及地區治理的理解，同時培養其公民意識與創造力。
觀塘區議員梁思韻表示，是次工作坊吸引30多名小五、小六學生參與。學生分組構思創意活動方案，並與觀塘區議員及政府官員進行深入交流，學習將創意轉化為實際社區活動。
民政及青年事務局副局長梁宏正、觀塘民政事務專員何立基、 觀塘區議員梁思韻、李嘉恒、林峰、余敏、余嘉明及校長曾智昌在場為學生提供指導。活動首由何立基介紹觀塘民政事務處及區議會日常工作，其後梁宏正副局長講解民青局在地區治理中的角色，特別介紹關愛隊及區議員服務。學生透過互動環節，加深對社區運作的認識。
在作品展示環節，各學生小組提出多項慶祝方案，包括社區文化展覽、環保嘉年華等，充分展現年輕一代的想像力與社會責任感。與會嘉賓逐組參與討論，提供專業建議。
梁宏正表示，同學的表現令人鼓舞，他們不僅展現對社區的深刻理解，更從青年視角提出創新構想，這正是愛國愛港精神的生動體現。
梁思韻表示，活動讓學生透過實踐學習歷史，同時讓成人了解年輕一代的社區需求。她表示，是次工作坊不僅為回歸慶祝活動注入新思維，更成功在學生播下愛國種子，為香港未來培育更多具備社會責任感的棟樑之才。
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