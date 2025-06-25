飲食界連續第三年辦七一慶回歸優惠 張宇人：唔喺香港消費係損失
撰文：任葆穎
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七月一日是香港特區成立28周年大日子，飲食界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動。立法會議員張宇人今日（25日）表示，今年共有約3800間食肆參與，較去年的約2000間多，相信更多食肆陸續加入。
今年共有約3800間食肆參與
今年共有約3800間食肆參與，較去年的約2000間多，相信更多食肆陸續加入。張宇人表示，活動兩個月前開始籌備，參與的食肆均為自願，很多餐廳都推出全單七一折，形容「唔喺香港消費係損失」。
部份食肆推出長者專用軟餐
不少食肆提供長者友善餐飲優惠，推動銀髮經濟，舉例在泰昌餅家消費，凡出示長者咭或樂悠咭，惠顧正價產品滿10元或以上，即可享七一折；部份食肆亦推出長者專用的軟餐。
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