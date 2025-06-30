內地局部恢復進口日本水產　港府：如有政策調整會公布

中國海關總署周日（29日）表示，中方決定有條件恢復日本部份地區水產品，但福島縣、群馬縣等10個都縣除外。本港一直對該10個都縣設禁，港府周一（30日）發聲明表示，福島核電站核污水排放的時間長度和規模是前所未有，因此必須謹慎行事。如特區政府有政策調整，會作出公報。



2023年8月31日，日本福島縣，一名顧客正在選購當地捕獲的海鮮。（Reuters）

維持對10個較高風險都縣設禁

特區政府指出，因應日本福島核污水排放海洋計劃，為確保香港的食物安全和公眾健康，於2023年8月24日開始，禁止進口來自10個較高風險都縣的水產（包括東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉）。

而中國海關總署周日（29日）作出《關於有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告》，即日起恢復部份原產地為日本的水產品進口，10個都縣除外。公告亦提及，有關進口必須符合國家相關法律法規和食品安全標準，以及日方須有效履行官方監管責任。

港府強調，一直就有關問題與日方保持溝通，包括要求日本提供核污水排放的最新發展和科學證據，評核有否條件放寛現時採取的食物安全保障措施。如特區政府有政策調整，會作出公報。

日本經濟產業大臣齋藤健2024年8月8日參觀福島的一間超市，並品嚐當地捕獲的比目魚和北寄貝魚生，強調當地海產能安全食用。（NHK截圖）

根據中國海關總署，即日起恢復部份原產地為日本的水產品進口，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。

日本一直爭取中國恢復進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正5月30日表示，兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，同意啟動具體手續，他談到在進出口所需的日方商家設施登記手續結束後，中方將恢復進口。