內地局部恢復進口日本水產 港府：如有政策調整會公布
撰文：蕭通
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中國海關總署周日（29日）表示，中方決定有條件恢復日本部份地區水產品，但福島縣、群馬縣等10個都縣除外。本港一直對該10個都縣設禁，港府周一（30日）發聲明表示，福島核電站核污水排放的時間長度和規模是前所未有，因此必須謹慎行事。如特區政府有政策調整，會作出公報。
維持對10個較高風險都縣設禁
特區政府指出，因應日本福島核污水排放海洋計劃，為確保香港的食物安全和公眾健康，於2023年8月24日開始，禁止進口來自10個較高風險都縣的水產（包括東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉）。
而中國海關總署周日（29日）作出《關於有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告》，即日起恢復部份原產地為日本的水產品進口，10個都縣除外。公告亦提及，有關進口必須符合國家相關法律法規和食品安全標準，以及日方須有效履行官方監管責任。
港府強調，一直就有關問題與日方保持溝通，包括要求日本提供核污水排放的最新發展和科學證據，評核有否條件放寛現時採取的食物安全保障措施。如特區政府有政策調整，會作出公報。
根據中國海關總署，即日起恢復部份原產地為日本的水產品進口，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。
日本一直爭取中國恢復進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正5月30日表示，兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，同意啟動具體手續，他談到在進出口所需的日方商家設施登記手續結束後，中方將恢復進口。
中國海關總署：有條件恢復日本部份地區水產品進口中日磋商日本水產安全問題 中國：檢測結果無異常 交流有進展日本稱與中國就恢復進口日方水產品達共識 據報未包括福島等10縣中國：能否恢復日本水產品進口 基於獨立取樣監測科學數據日中友好議員聯盟會長晤趙樂際 要求中國撤銷日本水產品進口限制