日本稱與中國就恢復進口日方水產品達共識　據報未包括福島等10縣

日本一直爭取中國恢復進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正5月30日表示，兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，同意啟動具體手續，他談到在進出口所需的日方商家設施登記手續結束後，中方將恢復進口。日媒則報道，對象地區未包括福島等10個都縣，日方將繼續要求中方撤銷限制。



日方指與中國的談判有突破，此意味日本水產有望在相隔2年後再次輸往中國市場，日本放送協會（NHK）及《日經新聞》報道，林芳正出席關於擴大農林水產品的內閣會議時表示，就福島核廢水（日本稱處理水）而被中國禁止進口的日本水產問題上，雙方在技術上已達成協議。

林芳正稱，日本之後等待出口相關設施的再登記手續完成後，就重新向中國出口日本水產。

共同社指，從登記手續完畢到實際恢復進口可能需要數個月左右時間，具體何時恢復未定。

日本經濟：圖為2024年2月15日，日本東京築地場外市場，一間海鮮餐廳的員工在廚房工作。（Reuters）

日媒引述來自執政黨的消息人士指，中日將設立通過放射線檢測等方式來證明水產品安全性的機制，日方預先向中方備案水產品加工設施等，並針對銫137等指定放射性物質，在每次出口時附具檢測證明，但報道也談到，對象地區不包括福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟10個都縣。

共同社指，日本政府將繼續要求中方撤銷針對日本10個都縣的進口限制。

中日政府在去年9月就日本水產符合中國安全標準後就恢復進口一事達成協議，雙方之後就盡快恢復出口進行談判。報道指，兩國官員28日在北京進行雙邊會面時取得共識。

根據協議內容，日本會為當地水產處理設施向中國有關部門登記，並為出口產品提供檢測報告，證明產品內沒有銫-137等放射物質。

日本水產品：圖為2023年10月20日，日本海洋生物環境研究所職員在千葉縣御宿町處理福島海鮮的樣本，準備將樣本運往中國、韓國和加拿大多個實驗室進行放射物質分析。（Reuters）

中國海關總署其後表示，中日雙方在今年以來就日本水產安全問題進行多次技術交流，形容在29日舉行的新一輪交流取得實質進展。

日本在2023年開始排放福島核廢水後，中國隨即封殺日本水產。不過今次的解禁並不包括牛肉及東京、宮城和福島等10個都縣的食品，因此日本政府將繼續爭取撤銷禁令。