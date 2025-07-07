霍啟山專訪｜啟德訂港足主場、辦盛事　改善球迷體驗冀拓港足經濟

上月10日在啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為了香港史上最多現場觀眾的足球賽。賽後香港足球再次成為社會熱話，更有人提出要發展「應援經濟」、「主場經濟」。



香港足球總會主席霍啟山和總幹事張炎有接受《香港01》專訪指，港足要做到產業化，離不開球迷的支持，未來足總會繼續改善球迷入場體驗，或會不時安排「驚喜」予球迷。港隊未來將盡量利用啟德體育園作主場，又有意在啟德設立港足博物館。



霍啟山又指，啟德體育園落成後，本港會有更多空間舉辦不同的國際賽事，期望香港未來會有更多足球盛事。



香港足球總會主席霍啟山（左）和總幹事張炎有（右）接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

香港足球總會主席霍啟山和總幹事張炎有接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

霍啟山指，要發展港足經濟，改善球迷入場的體驗、吸引他們入場是其中的重點。（廖雁雄攝）

談發展「主場經濟」 先要豐富球迷體驗 邀藝人與球迷觀賽

談到近日社會有人提出本港要發展「應援經濟」、「主場經濟」等，霍啟山認為入場人數愈多，除了愈能支持港隊表現，同時亦可為這方面帶來正面影響，故改善球迷入場的體驗、吸引他們入場是其中的重點。

他舉例指今次港隊對印度，除了成為焦點的Tifo外，足總亦安排了藝人在開賽及半場期間表演，目標就是希望豐富球迷的體驗，「我哋足總係一個平台，更似係一個舞台，係歡迎全部人，希望有更多唔同人可以一齊參與」，又舉例指早前港隊作客賽事，足總曾邀請藝人羅家英、鄭裕玲隨隊與球迷觀賽，亦是同一原因，而未來足總會繼續抱持開放態度，為球迷帶來新元素。

港隊將出戰東亞盃 霍啟山預告再大送驚喜

霍啟山又表示，足總部署更多驚喜給球迷，讓他們有所期待。例如談到有球迷期望現場聽到歌手現場獻唱港隊主場比賽歌單曲目，張炎有指足總已探討有關可能性，雖然未有透露能否成事，但呼籲球迷「下場嚟睇」。本月港隊即將到韓國出戰東亞盃，霍啟山透露團隊亦有構思一些新元素予隨隊球迷，至於能否成事仍要拭目以待。

霍啟山指，足總與Nike續約時已落實加大港隊球衣供應，「喺新嘅球季好快就會有大量嘅波衫提供畀球迷」。（資料圖片／廖雁雄攝）

港隊球衣不再向隅？霍啟山：嚟緊一定多 還推出客場球衣與童裝

商業方面，霍啟山表示近年港隊有不錯的成績，亦吸引到不少贊助意向，舉例指去年足總與日清展開合作，在產品上加入港隊的元素，足總現時亦正與更多合作夥伴探討設計更多其他產品，他形容會是足總長期的工作方向。

另一個球迷關注，亦與商業方向有關的是港隊球衣。霍啟山指，足總與Nike續約時已落實加大供應，「喺新嘅球季好快就會有大量嘅波衫提供畀球迷，同時間會增加更多點，除咗喺旺角，喺港島、九龍區等等都會有唔同舖頭可以買到港隊波衫」。霍啟山強調「嚟緊波衫嘅數目一定多，一定多過以往好多」，並會推出客場球衣和童裝系列。

在啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為了香港史上最多現場觀眾的足球賽。（資料圖片／夏家朗攝）

霍啟山指，足總未來將爭取大部分港隊比賽在啟德體育園上演，打造成港足主場。（資料圖片／袁志浩攝）

打造啟德成香港足球主場 正洽設博物館

今次對印度賽事，其中一個利好入場人數的因素，便是港隊首次在啟德出戰，未來又會否繼續？霍啟山指，啟德主場館十分「搶手」，但足總未來將爭取大部份港隊比賽在啟德上演，打造成香港足球主場，又預告下一場港隊主場對孟加拉的亞洲盃外圍賽，會在啟德舉行。

我哋第一場出到嚟嘅效果正正係話畀人聽，香港足球可以連繫到所有香港人。順理成章，如果我哋有咁嘅比賽，一定要擺喺啟德。 足總總幹事張炎有

張炎有指，足總一直也有開設香港足球博物館的想法。（廖雁雄攝）

另一個有學者提出的「主場經濟」方向，便是設立港足博物館。霍啟山表示，足總多年來都有此意向，認為是普及香港足球的重要環節。張炎有則補充，足總以往有物色不同地點，但認為若要打造啟德體育園為港足主場，將博物館設於該處是順理成章，故目前足總正與體育園方面溝通。

除了啟德外，過往香港主場亦包括香港大球場及旺角大球場。若啟德最終成為港足主場，足總又會如何利用其他球場？霍啟山認為，體育園落成後，香港會有更多空間舉辦國際性賽事，例如去年底在港舉行東亞盃外圍賽，又期望未來能舉辦更多足球盛事，如今個暑假會有英超盛會及沙特超級盃，幫助維持足球氣氛。

霍啟山指，期望未來可以多舉辦足球盛事，以提高香港在國際足壇上的地位。（廖雁雄攝）

要吸引盛事，除了有足球的球場及設施，與其他地區建立關係亦是重點。本身是亞洲足協執委的霍啟山提到，目前足總已與沙特足協及日本足協簽署了備忘錄，展開合作關係。他提到沙特超級盃便是其中一個合作成果，指自己早年透過亞洲足協會議，認識到沙特足協主席，雙方一直都有探討可以合作的空間。當他得悉沙特超級盃有意在海外舉行時，便向對方提出由香港承辦，最終成功將賽事帶到香港。

霍啟山又提到，2019年亞洲足協曾在港舉行亞洲盃的頒獎典禮，出席人士包括國際足協、40多個地區的足協會長等。他期望未來可以多舉辦這些盛事，以提高香港在國際足壇上的地位。

「國際青年足球慈善邀請賽」海報。（足總FB）