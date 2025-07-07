霍啟山專訪｜巨型Tifo見證足總與球迷關係轉變　冀續建立球迷文化

上月在啟德主場館上演的亞洲外圍賽港隊對印度，吸引42,570人入場，最終港隊以1比0絕殺，加上巨型紅龍Tifo震撼全場，賽後成為全城佳話。香港足球總會主席霍啟山和總幹事張炎有接受《香港01》專訪表示，由足總製作Tifo至交到球迷手上展示出來，其實是足總近年銳意建立球迷文化，與球迷增加交流的成果。他們又感謝球迷一直以來的支持，未來會繼續努力締造「紅海」，吸引更多球迷，期望能做到「一條心」。



在啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為香港史上最多現場觀眾的足球賽。（資料圖片／夏家朗攝）

香港足球總會主席霍啟山和總幹事張炎有接受《香港01》專訪表示，足總近年銳意建立球迷文化，與球迷增加交流。（廖雁雄攝）

談到對印度一戰，霍啟山形容是歷史性的一刻，難忘全場滿座支持港隊的畫面，又透露足總在賽前已有「坐爆啟德」的目標，期望借這場賽事，令入場球迷感受到足球是屬於香港人的盛事。

為咗港隊第一次喺啟德體育園比賽、創造歷史，我哋其實籌備咗好多環節，唔係淨係嗰90分鐘。 足總總幹事張炎有

上月在啟德主場館上演的亞洲外圍賽港隊對印度，足總製作了巨型Tifo，賽後成為全城佳話。（資料圖片／高詩琦攝）

當晚其中一個最為難忘的時刻，是開賽前球迷區張開40米長的紅龍巨型Tifo，賽後成為球迷佳話。霍啟山及張炎有透露，最終Tifo展現的形態，其實是意料之外，因為足總本身計劃在主場館的四個角落都放置Tifo，但其後發覺有困難，最終在港隊對尼泊爾一仗（即港隊對印度的賽前5日），才決定改為一個大型Tifo，「由原先固定嘅Tifo變成一個會郁嘅Tifo」。

談到設計靈感，霍啟山表示是源於足總和港隊的龍標誌，「無論係我哋足總嘅logo或者港隊logo，都係用龍做代表」，而龍珠中的神龍所展現的「威猛」，正正適用於震懾對手。至於最大困難，張炎有提到足總本身沒有設計師，「係同事純粹一個idea，用自己有嘅能力去做呢條龍」，最終由行銷及公關團隊的集體智慧完成，「（設計）完全無外判，全部由同事完成」。

張炎有提到，足總本身沒有設計師，「係同事純粹一個idea，用自己有嘅能力去做呢條龍」。（廖雁雄攝）

足總將事前準備做好，下一步是要將Tifo交到球迷手上，在比賽開始前打開。如何建立這份信任，或許要歸功於足總近年與球迷組織的溝通。霍啟山指，建立球迷文化是他上任以來的目標，因此，足總近年嘗試主動接觸兩大球迷組織，多次面談交流，「有一次最特別就係喺酒店同佢哋傾偈，我哋睇到好多佢哋嘅需要，開始建立咗呢個關係」。張炎有補充，很多創新元素都是由大家不同的溝通和互動之後產生。

港隊主場友賽尼泊爾一戰，球迷舉紙牌砌成「12」字樣圖案。（香港力量FB）

這種溝通不限於重要比賽。霍啟山提到主場友賽尼泊爾一戰，球迷舉紙牌砌成「12（意指球隊第12人）」字樣圖案，足總亦有協助，「其實單靠佢哋自己嘅力量，未必做到好多，因為佢哋資源上未必足夠，亦都未必知道球場嘅限制」，因此主動提供支援。

霍啟山透露，足總正考慮利用Tifo設計，製作紀念品。（資料圖片/夏家朗攝）

經典巨型Tifo將重用 或製成紀念品予球迷

至於Tifo的現時下落、以及未來用途，張炎有透露，Tifo現時由足總保管，有意未來重用，但由於並非所有場地都適合使用，亦要有相當觀眾數目，因此足總仍在探討當中。意味球迷想再次見證Tifo張開的場面，或需再踴躍入場。霍啟山則透露，足總正考慮利用Tifo設計，製作紀念品，讓球迷記住這歷史性一刻。

對印度一戰，除了見證了足總與球迷的合作，亦折射出球迷之間對於「紅海」的不同看法；到底是否應穿着其他球隊的紅色球衣入場，賽前在網上鬧得沸沸揚揚。霍啟山卻認為，爭議是好事，背後反映近年多了很多新球迷，但同時表示感謝支持多年的核心球迷。他提到，締造紅海、將足球文化帶到更多市民，一直是足總目標。

今次係一個好好嘅開始。我哋下一步希望繼續努力，將足球文化嘅熱潮繼續燃燒。 足總主席霍啟山

霍啟山認為爭議是好事，背後反映近年多了很多新球迷。（廖雁雄攝）

全力支持教練團隊 盼球迷一條心

另一個在對印度賽前的風波，有球迷質疑港隊主教練韋斯活選人，甚至要求對方下台，而韋斯活則強硬回應指寧願與球員或足總職員溝通，而非沒有足球知識的人，雙方關係一度緊張。被問到如何看兩者關係，霍啟山強調足總希望帶出正能量，會全力去支持教練團隊和球員，又指教練團隊都是港隊的一部分，相信他們會有專業的判斷，又期望球迷一條心支持港隊。