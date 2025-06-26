港足落實10月再戰啟德鬥孟加拉　足總與柏寧酒店推港隊主題房間

今月初香港足球代表隊首度以啟德主場館作主場，結果在4萬多人見證人1：0擊敗印度，一片紅海令球迷留下深刻印象。

足總主席霍啟山周四（26日）稱，已落實港隊10月14日再戰啟德，於亞洲盃外圍賽鬥孟加拉。



足總周四召開特別會員大會，競選五個董事席位，結果黃俊雄、王紹基、陳曉峰、胡偉民與莫慕潔全部「冧莊」。主席霍啟山稱結果證明各界肯定足總工作，團隊會繼續上下一心推動足球。

參與足總董事會改選的5名董事全數冧莊。（袁志浩攝）

霍啟山隨即公布，足總已落實今年10月的亞洲盃外圍賽，港隊會再於啟德主場館迎戰孟加拉，而11月份另一場亞洲盃外圍賽對新加坡，則正與有關方面協調，但足總仍希望賽事可在啟德上演。

港隊今月初首戰啟德主場館。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，他提到足總會繼續跨界別合作，即將與柏寧酒店「聯乘」推出港隊主題房與相片展覽，希望球迷可在場外也有港隊體驗，更即場向記者展示手機上的照片。

足總與柏寧酒店推出港隊主題房。（袁志浩攝）

足總早前指港甲球隊東區已入紙申請升班，中冠球隊廣州聯亦想加入港超。霍啟山指有球隊爭取加入是好事，但強調要按機制行事；對於有指要求廣州聯提交巨額「按金」，總幹事張炎有則稱：「若能證實球隊有長遠發展的基礎，我們任何方法都會考慮。」

有份出席大會的東區體育會足球部主任高志超承認，球會有意向升超，但一切仍有待足總決定。他透露升班是「機緣巧合」、「天時地利人和」，若錯過就可能不會再升，雖然去季在港甲只得第8，但他表示若升班會做好自己：「升班想做青訓，幫助香港足球；希望升班後的架構、球員能力都是有說服力。」

東區體育會足球部主任高志超。（袁志浩攝）

他指東區或會沿用現任西班牙籍教練Raul Coloma，部份球員如郭子堦、黃政德等都有超聯經驗，球隊正努力籌集資金，相信可符合足總要求的「持續性」，「地區體育會一定有持續性，我們已低組別聯賽打滾多年，且場地也有地區支持」。

最後，足總在2020年推出以「展望2025策略計劃」為名的五年策略計劃，以香港足球代表隊晉級2034年世界盃決賽周為目標，向政府爭取資助，計劃至今年到期。據了解，足總已籌備好新一份五年計劃，但細節仍有待公布。