七一優惠｜太興全日全單71折　人龍不斷座無虛席　食客稱優惠吸引

今日（1日）是香港回歸祖國28週年，飲食界推出七一慶回歸優惠活動，太興集團旗下多間餐廳全日堂食全單有71折優惠。位於九龍灣德福廣場的太興今早出現人龍，等侯時間長達約25分鐘。食客認為優惠後的價錢很划算，更有食客認為優惠可吸引更多港人光顧。



太興集團旗下多間食肆推出全日堂食全單71折優惠，早餐時段有不少食客光顧，餐廳內座無虛席。（李慧熒攝）

太興集團旗下多間食肆推出全日堂食全單71折優惠，早餐時段有不少食客光顧，餐廳內座無虛席。（李慧熒攝）

餐廳門外有人龍出現，等侯入座時間需約20-25分鐘，餐廳職員在門外為食客登記入座人數。（李慧熒攝）

飲食界為慶祝香港特區成立28週年，連續第三年推出七一慶回歸優惠活動，多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一回歸優惠。當中太興集團旗下多間食肆提供全日堂食全單71折優惠，包括太興、敏華冰廳、茶木等食肆。

位於九龍灣德福廣場的太興今早出現人龍，入座需等候20至25分鐘。餐廳派職員在門外登記入座人數，有排隊人士見人龍後便離開。餐廳內座無虛席，食客需要「搭枱」。

林先生平時間中會到太興用膳，今日剛好在附近於是到場吃早餐，並不知道今日有71折優惠，認為優惠能吸引更多人光顧食肆。他表示平時光顧並不需要排隊，今日要等候約15分鐘才入座。他又認為即使人流變多，亦不減食肆的上菜速度。

林先生表示今日非專程到太興光顧，指食肆推出優惠可吸引更多食客光顧。（李慧熒攝）

黃太太與家人今早到太興用膳，原本不知道食肆提供全日堂食71折優惠，到場後才得悉。她表示平日有光顧太興，一家大小每次花費約200元，預料今日打折後會節省不少。

另一食客邢小姐並非因優惠而光顧，不過表示71折後，原本41元的早餐只需約29元，優惠不少。

黃太今日帶同一家大小到餐廳進食早餐，到場後得才得悉今日餐廳提供71折優惠。（李慧熒攝）