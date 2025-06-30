七一優惠｜一文看清餐飲、交通、文娛優惠　約3800間食肆齊推71折

【七一優惠／餐飲業／公共交通／海洋公園／博物館】香港特別行政區明日（7月1日）成立28周年，社會各界紛紛推出優惠慶祝。餐飲業界連續第3年推出慶回歸優惠活動，共有約3,800間食肆參與，部份指定菜式或套餐提供71折優惠，其中太興集團旗下的太興、茶木及敏華冰廳等，全日堂食提供71折優惠。



公共交通工具及文化設施也有優惠，其中天星小輪尖沙咀至灣仔航線免費、電車一連3日免費、港鐵抽獎送電子車票等。另外M+標準票的所有展覽、香港故宮文化博物館所有專題展覽等，全部免費開放；海洋公園則推出成人門票2人同行8折、3至4人同行7折。下文將列出明日的主要優惠。



▼飲食界7.1慶回歸優惠▼



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7月1日，大家樂冬瓜盅二人晚餐71折優惠。（資料圖片）

七一優惠｜餐飲業精選優惠 意粉屋任何意粉及薄餅71折

美心MX／美心Food︰7月1日，天使雞扒飯配茶或啡71折優惠（大會堂、西九高鐵站及機場中場美心MX分店除外) ；鮮茄焗豬扒飯配茶或啡71折優惠（美心Food紅磡站除外）。



大家樂快餐︰7月1日，冬瓜盅二人晚餐71折優惠，凡惠顧即送晚市6元優惠券一張，惠顧滿65元可使用，該優惠券不可與71折晚餐重疊使用。



大快活︰6月28日至7月4日期間，冬瓜燉湯海鮮晚市二人餐71折優惠。



意粉屋︰6月28日至7月1日期間，全日惠顧任何意粉、薄餅類71折優惠。



7月1日，Pizza Hut堂食惠顧滿200元或以上，或到店外賣自取惠顧滿150元或以上，出示指定社交貼文，即送原味／辣味雞翼8隻。（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

7月1日，太興堂食全單71折。（形點官網圖片）

七一優惠｜餐飲業精選優惠 太興堂食全單71折

太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住粥麵小館、錦麗、Tommy Yummy、安金稻朝鮮拌飯、一橋拉麵、瓊芳冰廳、點煲、Bingle Bingle、餃子駅、餃子鎮、滿山台北、Tokenyo韓式烤肉料理︰7月1日堂食全單71折。



Pizza Hut香港必勝客︰7月1日，堂食惠顧滿200元或以上，或到店外賣自取惠顧滿150元或以上，出示指定社交貼文，即送原味／辣味雞翼8隻。



PHD薄餅博士︰7月1日，堂食或到店外賣自取，惠顧滿180元或以上，出示指定社交貼文，即送千島夏威夷普通批一個。



陶源酒家︰7月1日，六品珍薈宴、筍尖蝦餃皇、廷雞煲翅（約八兩翅）71折優惠，只限堂食供應。



富臨酒家︰7月1日，七一回歸宴71折優惠。



7月1日，港鐵以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票。（資料圖片／林靄怡攝）

7月1日，天星小輪尖沙咀至灣仔航線免費。（資料圖片／林靄怡攝）

七一優惠｜交通優惠 天星小輪尖沙咀至灣仔航線免費

港鐵︰7月1日以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票，中獎市民半年內可以任選日子免費乘搭一程指定路線的本地車程。



機場快綫︰7月1日，3至11歲小童免費、60歲或以上的市民半價。



天星小輪︰7月1日，尖沙咀至灣仔航線免費。



7月1日起，電車連續3日免費乘搭。（資料圖片／廖雁雄攝）

7月1日，昂坪360小童及長者來回標準纜車門票28折。（資料圖片／陳葦慈攝）

七一優惠｜交通優惠 電車連續三日免費坐

新渡輪及富裕小輪︰7月1日，可免費用乘船券乘搭共5條航線。



電車︰7月1日起，連續3日免費乘搭。



昂坪360︰7月1日，小童及長者來回標準纜車門票28折。



山頂纜車︰7月1日，來回優惠套票85折。



7月3日或之前，海洋公園成人門票2人同行8折、3至4人同行7折。（資料圖片／陳葦慈攝）

西九文化區M+標準票的所有展覽，一律免費開放。（資料圖片／羅國輝攝）

七一優惠｜文娛優惠 故宮文化博物館免費開放

康文署多個室內及戶外康樂設施、科學館及太空館的常設展覽、香港濕地公園、西九文化區M+標準票的所有展覽、香港故宮文化博物館所有專題展覽︰全部一律免費開放。



海洋公園︰7月3日或之前，成人門票2人同行8折、3至4人同行7折。

