七一食肆優惠｜黃家和料餐飲生意按年升一成：優惠令市民積極消費

多間食肆趁今日（1日）香港回歸28周年，推出七一折優惠。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年參與推出七一優惠的食肆較往年多逾千間，形容市面人流更暢旺，預料餐飲業整體生意較去年增加一成。



2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，香港餐飲聯業協會會長黃家和獲邀出席，活動後會見傳媒。（馬楚烽攝）

黃家和料餐飲生意按年升一成

黃家和出席灣仔會展的慶回歸酒會後會見傳媒，他提到不少餐廳提供七一折優惠，有助留港市民積極出外吃飯，加上預計來港旅客增多，相信餐飲業生意較去年多10%。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，香港餐飲聯業協會會長黃家和獲邀出席，活動後會見傳媒。（馬楚烽攝）

七一折食肆較去年多逾千間 黃家和：市面更暢旺

黃家和說，去年參與七一折的食肆近2000間，業界知道優惠有助生意後，今年參與七一折的食肆多達3800間，留意到市民到餐廳消費增加，配合商場提供的優惠後，市面更暢旺。