七一｜9間大學舉行升旗禮　科大國旗護衛隊首度亮相

今日（7月1日）是港回歸28周年，9間本地大學今早舉行升旗禮。



港大的升旗典禮。（港大提供）

港大

港大今早舉行升旗典禮，校務委員會主席王冬勝、校長、校務委員會及教務委員會代表，以及教職員、學生和獲邀嘉賓出席。

港大指，升旗儀式象徵港大對國家發展的堅定支持，以及大學在香港發展歷程中不可或缺的角色。港大在慶祝這時刻的同時，亦將推動香港成為全球人才留學、創新及研究的首選地點，為香港、國家乃至世界帶來長遠裨益。

中大的升旗儀式。（中大提供）

中大

中大的升旗儀式有中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署聯絡局副局長謝志祥、外交部駐港公署政研室主任包海斌、大學校董會主席查逸超、校長盧煜明、大學校董會成員、大學管理層、教職員、學生和校友等多位嘉賓出席。

中大主管人員及嘉賓與中大國旗護衛隊。（中大提供）

升旗儀式一眾嘉賓。（中大提供）

科大

科大的升旗儀式首度移師至科大廣場中央舉行，逾200名師生、校友及其家屬親臨現場參與。主禮嘉賓包括外交部駐港特派員公署政策研究室秦宏參贊 、科大副監督陳祖澤、科大校董會副主席施熙德、校長葉玉如，以及其他大學高層管理人員。校方表示，是次典禮首度移師至科大廣場中央舉行，逾200名師生、校友及其家屬親臨現場參與慶祝典禮，另有逾三萬人在線上觀看直播。

科大今早舉行升旗儀式。（科大提供）

科大今早舉行升旗儀式。（科大提供）

科大的升旗儀式有科大國旗護衛隊首度亮相。護衛隊由24名來自香港及內地的科大本科生和研究生組成，自5月起接受香港青少年軍總會的專業升旗訓練。葉玉如闡述，今年成立學生國旗護衛隊，正是為了強化青年對國家的歸屬感，厚植民族情感與家國情懷。

科大校董會主席沈向洋表示，香港成功由亂轉治，邁向由治及興的新階段，科研創新與教育等領域迎來蓬勃發展。

科大國旗護衛隊。（科大提供）

理大

理大的升旗儀式有交部駐港特派員公署發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿、中聯辦九龍工作部副部長賴建華及青年工作部二級巡視員張國來蒞臨擔任主禮嘉賓。大學方面有逾700名嘉賓、師生和校友出席。

理大的升旗儀式。（理大網頁圖片）

城大

城大今早舉行升旗儀式，由校董會主席魏名成（明德），聯同校長及大學傑出教授梅彥昌主持，慶祝香港特別行政區成立28周年。城大校董會成員、顧問委員會成員、基金理事會成員、高級管理層，以及一眾教職員和學生代表等近200名城大成員出席儀式。

城大今早舉行升旗儀式。（城大提供）

城大今早舉行升旗儀式。（城大提供）

浸大

浸大今早舉行升旗儀式，浸大校董會和諮議會成員、大學主管人員、教職員、校友和學生約150人出席。

浸大今早舉行升旗儀式。（浸大網頁圖片）

浸大今早舉行升旗儀式。（浸大網頁圖片）

浸大今早舉行升旗儀式。（浸大網頁圖片）

教大

教大今早舉行升旗儀式，出席的嘉賓包括外交部駐港特派員公署國際部主任王劍、中央人民政府駐港維護國家安全公署聯絡局處長許彬杉、教大校董會主席黃友嘉、副主席陳浩華、校長李子建，聯同其他校董會成員、大學管理層、師生及校友，以及教大賽馬會小學及教大幼兒發展中心的學生和家長。此外，大埔民政事務處高級聯絡主任黃思敏及大埔北區議員胡綽謙亦有一同出席。

教大今早舉行升旗儀式。（教大網頁圖片）

教大今早舉行升旗儀式。（教大網頁圖片）

教大今早舉行升旗儀式。（教大網頁圖片）

嶺大

嶺大今早舉行升旗禮，出席者包括嶺大校董會司庫章曼琪，校董會成員麥慶歡、龍家麟及沈慧林、嶺大校長秦泗釗、學術暨教務副校長陳漢夫、副校長（研究及創新）姚新，連同一眾大學管理層、教職員及學生等出席升旗禮。

嶺大今早舉行升旗禮。（嶺大提供）

都大

都大今早舉行升旗儀式，大學校董會成員、大學管理層、教職員及學生等近百人參與。校董會主席黃天祥、校長林群聲等管理層成員藉此機會與一眾學生交流，分享都大最新的發展成果，並勉勵他們心繫家國，積極裝備自己，為香港及國家作出貢獻。

都大今早舉行升旗儀式，大學校董會成員、大學管理層、教職員及學生等近百人參與。（都大提供）

都大今早舉行升旗儀式，大學校董會成員、大學管理層、教職員及學生等近百人參與。（都大提供）