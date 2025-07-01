七一｜高官慶節各顯心思：飲茶、搭電車、看熊貓、網購餸菜......

今日是香港回歸28周年，特區政府多位司局長身體力行參與節慶活動，與民同樂。政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞與政制及內地事務局局長曾國衞出席升旗儀式及酒會後，聯快到灣仔一家酒樓飲茶，享用慶回歸優惠點心，隨後乘搭免費電車感受節日氣氛，並前往利東街嘆雪糕。



多位局長則分別走訪商場、博物館或景點，帶頭響應涵蓋餐飲、交通、文化等領域的連串慶回歸優惠。香港飲食界今年共同主辦慶回歸優惠活動，冀能吸引更多市民留港消費，齊心慶祝，參與的食肆超過4,100間，創歷年新高。



政務司副司長卓永興（右二）、財政司副司長黃偉綸（左一）和政制及內地事務局局長曾國衞（右一）在灣仔利東街感受免費派發雪糕、爆谷及熊貓造型氣球所增添的節日歡欣。信和物業管理有限公司聯席董事趙琨（左二）亦有出席。（政府新聞處）

多名司局長嘆打折茶點 搭免費電車吃雪糕

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞與政制及內地事務局局長曾國衞到灣仔「奇華茶室」享用早茶茶點，包括七一期間優惠供應的蝦餃。政務司副司長辦公室發新聞稿稱，他們均感受到現場熱烈的節日氛圍，並觀察到市民對飲食優惠活動反應熱烈。

香港電車由今日起一連三日全線免費乘搭，卓永興、黃偉綸與曾國衞在飲茶後乘免費電車前往利東街，體驗商場免費派發雪糕、爆谷及熊貓造型氣球所帶來的歡樂氣氛。

公務員事務局局長楊何蓓茵與三位政務主任結伴前往「奇華茶室」，點了屬於七一優惠的越南咖啡、迷你雪糕窩夫和香芒楊枝甘露等美食。

保安局局長鄧炳強則去了佐敦品嚐開心果西多士和開心果奶茶紅豆冰，隨後去超市掃貨買話梅零食。

鄧炳強去佐敦嘆開心果套餐。（鄧炳強fb相）

飲食界七一優惠 超過4100食肆參與

本屆政府首創將香港特別行政區成立紀念日節慶化，社會各界積極響應，推出涵蓋公共交通、文化藝術、休閒娛樂、餐飲消費等領域的多項特別優惠與活動，涵蓋餐飲、零售、公共交通、文化藝術等方面，希望能夠帶動市民外出消費及參與慶祝。

其中飲食界近年都為慶祝回歸而推出優惠活動，參與餐廳數量持續增長，從2023年的1400餘家、2024年的2200餘家，增加至今年超過4,100家。

7月1日，林定國與妻子到美荷樓參觀，感受香港精神。（林定國fb）

林定國攜妻到訪美荷樓 享受60年代入行師傅特製點心

律政司司長林定國參與官方慶祝活動後，與太太參觀石硤尾的美荷樓。他在社交網頁形容，美荷樓是香港人上下齊心勇於突破克服歷史困難的最佳歷史證據。林定國伉儷在美荷樓參觀青年旅舍房問，又到咖啡廳享受「由60年代已入行的點心師傅特別製造的點心，包括鹹蛋黃和潤腸的糯米雞」。

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麥美娟陳美賓分搭免費電車 羅淑佩參觀西九故宮

民政及青年事務局局長麥美娟前往西區屈地街電車總廠，主持七一回歸活動「中企服務進社區 — 電車免費搭乘」啓動禮。

運輸及物流局局長陳美寶亦與立法會員易志明、姚柏良、陳紹雄，以及香港電車的董事總經理戴弘博乘搭香港電車，打卡利東街區旗國旗，享用慶回歸優惠早餐。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩則參觀故宮文化博物館與北京故宮合作的「『紋』以載道」沉浸式展覽，及伊斯蘭文化「天方奇毯」展覧，稱「買了不少有趣的文創產品，對刺激消費做少少貢獻。」

丘應樺推廣機場快線半價優惠 盧寵茂採訪大熊貓

港鐵在七一期間推出60歲或以上香港居民憑樂悠咭可半價乘搭機場快線的優惠，商務及經濟發展局局長丘應樺呼籲市民趁今日與家人一齊外出活動，多走走，多消費，歡度回歸。

食物及衞生局局長盧寵茂與副局長李夏茵前往海洋公園看熊貓，盧寵茂購入「加加得得」一家四口的精品優惠周邊。

孫東到科學館參觀新工業展覽 許正宇謝展寰鮮魚疏菜

創新科技及工業局局長孫東前往今日免費入場的香港科學館，與香港工業總會的副主席們一同參觀由香港科學館和香港工業總會策劃，並由創新科技署資助的「創·造未來—香港工業新時代」專題展覽。

孫東到科學館參觀講述香港工業的發展歷程的「創·造未來—香港工業新時代」專題展覽。（創新科技及工業局fb相）

財經事務及庫務局局長許正宇在家休息，稱用「本地魚菜直送」網店與手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品，享七一折優惠。該網店屬環境及生態局轄下，由今日至7月7日推出特別優惠，選購魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品享有71折優惠。環境局局長謝展寰亦把握機會「落單」，並在社交網頁推介本地水耕菜、雞蛋及魚產。