七一優惠｜有食客連續三年選太興　稱會額外多點小菜：飽啲冇所謂

飲食界為慶祝香港特別成立28周年，今日（1日）推出七一慶回歸優惠活動，多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一回歸優惠，共有約3,800間食肆參與。位於九龍灣德福廣場的太興在午飯時間與早市一樣有人龍，需等候約25分鐘才可入座。有持續三年參與優惠活動的市民指食肆提供優惠下會多餐點，亦有市民因太興人流太多而選擇到其他餐廳用膳。



位於九龍德福廣場的太興在午市時段仍然有人龍出現，需等候25分鐘才可入座。（李慧熒攝）

約3,800間大型連鎖快餐店及餐飲集團為響應飲食界七一慶回歸優惠推出優惠，在七一當天就指定菜式、套餐或餐飲提供71 折優惠。太興集團旗下多間食肆推出全日堂食71折優惠，包括太興、敏華冰廳、靠得住粥麵小館、錦麗等餐廳。

有市民見人龍改到沒有七一優惠餐廳

位於九龍灣德福廣場的太興在午市時段仍然有人龍出現，等侯入座時間跟早餐時段相若，同樣需要等候約20至25分鐘才可入座，有市民到餐廳見人龍後決定到其他餐廳光顧。「搭枱」情況在午市同樣有出現，餐廳內仍然保持座無虛席的狀態。

許小姐和家人已連續三年趁七一優惠到太興光顧，指優惠下會多點小菜或燒臘。（李慧熒攝）

許小姐和家人已連續三年趁七一優惠到太興捧場，認為等侯約20分鐘入座不算太長，有71折優惠下會較闊綽，平時每人點一份餐食，在優惠時會額外多點其他小菜或燒臘，指「自己飽啲都冇所謂。」食剩的餐食亦會「打包」回家。

盼香港食肆環境及服務態度可改變 對抗結業潮

談及香港食肆出現結業潮，許小姐認為是因為部份食肆沒有進步，並非跟港人北上消費熱潮有關。指很多食肆的清潔度、環境以及服務態度都較惡劣，如食肆等可提供較良好的環境和服務態度等都能使更多港人光顧。

蔡小姐在報道上得悉今日太興有71折優惠，但到場才知道優惠只限堂食，但仍然會購買外賣回家「加餸」。（李慧熒攝）

蔡小姐則不知道71折優惠只堂食適用，但仍然購買外賣餐食回家「加餸」。又指平日在經過太興時都不會出現過長的人龍，認為今日食肆推出優惠吸引大量食客光顧。

張小姐和朋友因太興推出優惠而專程到餐廳希望光顧，但人流連以往多，於是改到附近並無推出優惠的餐廳用膳。（李慧熒攝）

張小姐今日專程趁71折優惠到太興光顧，但到場後發現人流比平時多，人龍較長，等侯時間長，最後決定跟朋友到其他無優惠餐廳用膳。認為餐飲界推出優惠無助鼓勵更多港人留港消費，在周末或公眾假期北上消費已成部分港人的習慣，無法單靠短期優惠去吸引更多港人消費。