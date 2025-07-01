七一｜奧海城派免費雪糕及氣球吸人流　市民寧留港消費避北上人潮

今日（1日）是香港回歸28周年，信和集團為慶祝節日，特別於今日中午12時至4時在集團旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、朗壹廣場及利東街等，免費派發28,000杯雪糕及爆谷，同時為小朋友送上熊貓造型氣球。



中午時份，大角咀奧海城商場已經大排長龍，不少家長帶同子女排隊輪候領取小食和氣球。有家長認為今年節日氣氛比去年「差少少」，周圍都較少看到國旗和區旗的回歸氣氛；也有家長趁有七一優惠留港消費，避開北上人潮，打算帶孩子去海洋公園玩，「一日時間唔算太長，所以留喺香港舒服啲。」



中午時份，奧海城商場經有多人在等候區排隊，當中不少是帶着孩子的家長，輪候領取免費雪糕、爆谷及熊貓造型氣球。（馮藹怡攝）

中午時份，奧海城商場經有多人在等候區排隊，當中不少是帶着孩子的家長，輪候領取免費雪糕、爆谷及熊貓造型氣球。（馮藹怡攝）

中午時份，奧海城商場經有多人在等候區排隊，當中不少是帶着孩子的家長，輪候領取免費雪糕、爆谷及熊貓造型氣球。（馮藹怡攝）

帶孩子感受節日氣氛 嘆氣氛不比往年

中午12時，信和集團旗下商場奧海城派發免費雪糕杯、爆谷及熊貓造型氣球。在距離開始前半小時，現場已經大排長龍，不少家長帶着孩子在等候區排隊等候領取禮物。

陳先生覺得今年節日氣氛比起往年「差少少」，指去年街上都有許多國旗和區旗，今年卻較少看到。（馮藹怡攝）

家住附近的陳先生今日特意帶同兒子外出感受慶祝香港回歸氣氛。他們中午約12時開始排隊，排了7至8分鐘便領取到雪糕。然而，今日天公不作美，陳先生擔心會下雨，打算帶兒子在室內遊玩。

被問及今年的香港回歸假期氣氛，陳先生覺得較往年「差少少」，他認為去年街上四周都有許多國旗和區旗飄揚，今年則較少看到。

梁先生表示一日假期時間少，決定帶孩子留港消費，感受節日氣氛。（馮藹怡攝）

節日時間短 選擇留港消費陪孩子感受氣氛

另一位同樣住在附近的梁先生也帶着兒子排隊領取氣球，他覺得今年節日氣氛不錯，商場都有派發好多小禮物。雖然今日下雨，但他仍決定帶兒子去期待已久的海洋公園一日遊，預算消費約2,000元。

至於為何沒有選擇北上，梁先生則表示習慣在香港消費。由於孩子年紀尚小，他平時較少北上遊玩。他補充道：「一日時間唔算太長，所以留喺香港舒服啲。」

計劃參觀故宮博物館 笑稱「免費先去」

另外，姓葉夫婦經過商場時亦都排隊領取了免費雪糕，他們今日打算去故宮博物館參觀。被問及平時是否都常去故宮博物館，葉太就笑稱「免費先去」。

雖然葉先生和葉太平時一個月會去一至兩次深圳，但他們覺得今日節日過關人流會比較多，所以決定留港消費，他們預算消費約500元。