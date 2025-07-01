沈靖韜凱旋返港　演奏參賽曲目成「古典音樂大使」：熱愛每一粒音

29歲香港鋼琴家沈靖韜在范克萊本國際鋼琴賽贏得冠軍後凱旋返港，今日（1日）獲香港電台邀請出席「凱旋回歸：沈靖韜樂聚第四台」活動，即場演奏參賽曲目，吸引逾百人到場觀賞。



沈靖韜憶述比賽期間每日練習4至5小時，沒料到得獎後會得到如此大迴響，感到很開心。他昨晚出席「星耀紫荊慶回歸」晚會演奏，形容自己擔當了「古典音樂大使」，希望啟發更多小朋友學習古典音樂。被問及未來規劃，他說其鋼琴職業生涯剛開始，期望繼續在世界各地表演，預計未來20至30年會專注鋼琴發展。



沈靖韜今日身穿唐裝出席節目，演奏巴赫／拉赫曼尼諾夫的嘉禾舞曲、蒙特羅的拉赫繁拍（Rachtime）、以及儲望華的茉莉花幻想曲。（夏家朗攝）

沈靖韜今日身穿唐裝出席節目，演奏巴赫／拉赫曼尼諾夫的嘉禾舞曲、蒙特羅的拉赫繁拍（Rachtime）、以及儲望華的茉莉花幻想曲。（夏家朗攝）

沈靖韜今日身穿唐裝出席節目，演奏巴赫／拉赫曼尼諾夫的嘉禾舞曲、蒙特羅的拉赫繁拍（Rachtime）、以及儲望華的茉莉花幻想曲。（夏家朗攝）

沈靖韜：說不覺得彈琴是痛苦的事 要「熱愛每一粒音」

沈靖韜今日身穿唐裝出席節目，演奏巴赫／拉赫曼尼諾夫的嘉禾舞曲、蒙特羅的拉赫繁拍（Rachtime）、以及儲望華的茉莉花幻想曲。

他表示比賽前6個月前已大致準備好所有曲目，比賽期間每日練習4至5小時，亦會預先制定飲食和睡覺計劃。他提到赴當地比賽時獲安排入住寄宿家庭，每個家庭均放置新鋼琴予各個參賽者，他讚揚主辦照顧周到。

被問如何克服困難、保持對音樂熱誠？他說不覺得彈琴是痛苦的事，要「熱愛每一粒音」，遇到艱難時依靠對音樂的熱誠解決。他說雖然疫情期間失去表演機會，令不少音樂家感挫敗，但疫情過後陸續有不同表演機會。

沈靖韜表示比賽前6個月前已大致準備好所有曲目，比賽期間每日練習4至5小時，亦會預先製定飲食和睡覺計劃。（夏家朗攝）

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沈靖韜：沒料到得獎會有這麼大迴響

對於今次凱旋歸來，沈靖韜表向傳媒表示沒料到會有這麼大的迴響，比賽期間只想表達自己最好一面，因此感到很開心。

他昨晚出席「星耀紫荊慶回歸」晚會演奏，他形容自己擔當了「古典音樂大使」，希望啟發更多小朋友學習古典音樂，「愈多人欣賞、愈多人得到古典音樂帶俾我哋嘅快樂，都係件好事。」

他表示，香港有不同古典音樂表演場地，例如文化中心、大會堂等，認為愈多不同形式的場地愈好。他又說，自己14歲之前都在香港學琴，認為環境很好，也有不同大師音樂會演奏，相信將來配套會更好。

未來20至30年會專注鋼琴發展

談及將來發展，沈靖韜說鋼琴職業生涯剛開始，期望繼續在世界各地表演，未來20至30年會專注鋼琴發展，亦會發布唱片演奏不同樂曲。被問會否增加在港的演出，他說未知將來安排，但希望可以繼續參與不同活動。

沈靖韜媽媽（左）表示，一直以平常心看待，認為得失不太重要，相信兒子在過程中已學到很多。（夏家朗攝）

沈媽媽秘密頒獎禮：猶如參加結業禮，見證兒子踏入新旅程

沈靖韜自小跟隨媽媽學鋼琴，直至考獲八級成績後，便師承鋼琴家黃懿倫。沈媽媽在同一節目表示，一直以平常心看待，認為得失不太重要，相信沈在過程中已學到很多。

她憶述在沈的比賽最後一日、即頒獎禮日才飛抵當地，連兒子都不知道她會出席頒獎禮。她形容猶如參加結業禮，見證他踏入新的旅程。她說從來都不會要求兒子從事指定的職業，讓他自由發展。她形容兒子是有目標的人，喜歡不斷學習，又指今次得獎並非燒煙花般「爆出來」，而是一步一步努力所得。

黃懿倫（右）讚揚沈靖韜擁有宏觀和微觀的音樂演奏，相信前途無限。（夏家朗攝）

名師黃懿倫：沈靖韜擁有宏觀和微觀的音樂演奏

沈的鋼琴導師黃懿倫讚揚沈靖韜很努力、用心地探索音樂，擁有宏觀和微觀的音樂演奏，相信前途無限，希望他繼續享受音樂無止境的路程。

廣播處長關婉儀亦有出席，並向沈送上鮮花祝賀。關婉儀表示，恭喜沈靖韜贏得獎項，證明香港人可以在國際舞台獲得好成績。她說獎項不單肯定沈的音樂才華，更代表香港是文化交匯樞紐，冀藉此啟發更多港人揚威海外。

沈靖韜在節目中與廣播處長關婉儀對談。（夏家朗攝）

范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）是古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一，被喻為「古典音樂界奧運」。不少香港鋼琴家曾參加比賽，包括於2017年贏得觀眾大獎的張緯晴等；而沈靖韜則成為首名奪冠的港人。