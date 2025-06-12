沈靖韜8.30香港演出響亞洲巡迴頭炮　寄語音樂人繼續熱愛每粒音符

【沈靖韜／鋼琴／范克萊本國際鋼琴賽】香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為該比賽首位獲獎的港人。他接受傳媒視像訪問表示，21歲時決定發展音樂事業，其後每年到20至30個國家演出，惟新冠疫情爆發後失去所有工作，形容該兩年多猶如失去個人身份認同。



回顧橫跨三周賽事，沈靖韜指當時身心俱疲，已無餘力思考及彈琴，只能休息一日以繼續賽事。幸好努力終得到回報，他又感謝港人的關注及支持，透露8月30日將回港開啟亞洲巡迴演出的首站。



沈靖韜又寄語本地音樂人要繼續熱愛音樂、甚至每一粒音符，同時要平衡休息時間。家長可以鼓勵和培養子女對音樂的興趣，但避免強迫，導致子女對音樂產生厭惡。



沈靖韜（中）贏得今屆冠軍，打敗來自以色列/俄羅斯，以及來自美國的選手。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港土生土長的沈靖韜贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽冠軍。他自3歲起習琴，6歲作曲，10歲更奪得國際鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄。他更曾為英國皇室現任英王查理斯三世、時任威爾斯親王的查理斯演出。

賽事橫跨三周 沈靖韜期間身心俱疲必須休息一日

沈靖韜接受香港傳媒訪問表示，感謝港人支持和關心他奪得的音樂成績。惟回顧橫跨三周的比賽，沈靖韜表示當時身心俱疲，已無餘力思考及彈琴，只能休息一日以繼續賽事。

我有一日完全冇掂過琴，有一天完全冇練過琴，我已經Feel到體力或者我腦袋入面已經係好疲倦，冇可能再思考同再繼續練琴，我就決定咗唞一日，之後啲工作會更好囉。 香港年輕鋼琴家沈靖韜

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

疫情期間無法出國演出 沈靖韜︰猶如失去個人身份認同

其實沈靖韜的音樂路也充滿波折，他在大學主修經濟學，直至21歲終於決定未來發展音樂事業。其後他每年到20至30個國家演出，直至新冠疫情爆發，受礙於香港及全球封關，他失去所有工作，不能再上台展現「真正的自己」，形容該兩年多猶如失去個人身份認同。

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

談奪冠感受︰目的就係以後唔使再參加比賽

今年沈靖韜最後一次符合資格參與范克萊本國際鋼琴賽，他終在「最後一舞」中脫穎而出，將獲得10萬美元獎金（即折合約78萬港元）、3年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。他將在8月30日將返回香港演出，作為他亞洲巡迴表演的第一站。

最終目的就係以後唔使再參加比賽，贏咗呢個獎之後，其實佢哋係會照顧得好好，至少3年會有唔同表演啦，同埋嚟緊會喺唔同地方見好多經理人，希望可以有可持續發展嘅事業。 香港年輕鋼琴家沈靖韜

沈靖韜曾為英國皇室現任英王查理斯三世、時任威爾斯親王的查理斯演出。（沈靖韜Facebook）

家長可鼓勵和培養子女對音樂興趣 惟避免強迫致厭惡音樂

沈靖韜又提到，香港有不同獎學金和出外讀書的機會，希望未來可以繼續鼓勵更多本地藝術家到世界各地鑽研，他寄語本地音樂人要繼續熱愛音樂、甚至每一粒音符，尋找一名適合自己的老師，同時要平衡休息時間。家長可以鼓勵和培養子女對音樂的興趣，避免強迫導致子女對音樂產生厭惡。

沈靖韜從340名頂尖年輕鋼琴家中脫穎而出

范克萊本國際鋼琴賽於於1962年創辦，每4年在美國德州沃思堡舉行，為古典樂鋼琴演奏四大賽事之一。參賽者年齡限制在18至31歲，成功入圍的演奏者可根據自身的優勢鋪排曲目，橫跨多個音樂時期，從預賽到決賽都不得重複。

范克萊本國際鋼琴賽第17屆在5月21日至6月7日在美國德州舉行，有340名來自45個國家的鋼琴家報名，有28人獲選參賽，當中7人來自中國，當中僅得沈靖韜來自香港。其餘選手來自美國、英國、西班牙、韓國等。