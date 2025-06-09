沈靖韜奪冠｜師姐李嘉齡：香港音樂家可以很出色　望非贏獎才支持

29歲鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，為港增光。早於2005年，同樣師隨鋼琴家黃懿倫、「師姐」李嘉齡曾參加蕭邦國際鋼琴大賽，獲得第六名，成為在國際古典音樂界享負盛名的港人。到2017年，鋼琴家張緯晴亦曾晉身范克萊本決賽，及贏得觀眾大獎。



李嘉齡自5歲學琴，中學立志成為音樂家，大學選修音樂再到德國深造，一步一腳印，由香港走向國際舞台，成為醉心鑽研音樂的鋼琴家。多年來，她一直堅持以歌會友，透過音樂觸動觀眾的心靈、成為觀眾的朋友。回顧近40年彈琴生涯，她形容琴技好就有如武俠小說裏的最高境界：「忘記你所學的東西，而你可以發揮所有招式。」



李嘉齡樂見更多後輩和香港音樂家在國際舞台上發光發亮，「代表我們香港音樂家是可以很出色的」，期望社會各界關注音樂界發展，而非有人贏得獎項才值得支持。



早於2005年同樣師隨鋼琴家黃懿倫、「師姐」李嘉齡曾參加蕭邦國際鋼琴大賽，獲得第六名，成為在國際古典音樂界享負盛名的港人。（李嘉齡facebook相片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲冠軍的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

「音樂上我們可能會學很多技巧，各方面技術、各樣都要學，但最終怎樣才算好？我覺得就像武俠小說裏的最高境界，忘記你所學的東西，而你可以發揮所有招式。」鋼琴家李嘉齡總結近40年彈琴生涯。在她眼中，沈靖韜正正做到這種「無招勝有招」的境界。

李嘉齡曾為沈靖韜伴奏：他演奏自然流露

李嘉齡自5歲開始學琴，其後在香港演藝學院師隨鋼琴家黃懿倫，因而認識了沈靖韜。有一次，其時年紀尚幼的沈靖韜參加了校際音樂節協奏曲比賽，老師安排她為沈伴奏，李嘉齡觀察到沈甚具天賦，演奏近乎「自然流露」，十分引人入勝。後來認識加深，她知道沈有一套既定的系統練習、對樂曲有深入研究，用心學習求進步。

當沈靖韜贏得音樂界古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一的范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，她十分高興，為沈感到驕傲，亦讚揚其發揮穩定，演奏時有屬於「自己一套理念」，聲音獨特且辨識度高，「有些選手彈得非常出色，但是可能聽完他的演奏後，未必有打動聽眾的感覺」。

李嘉齡同樣師隨鋼琴家黃懿倫（右）。（李嘉齡facebook相片）

鋼琴家李嘉齡形容，范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）是古典音樂界其中一個最頂尖的鋼琴比賽，門檻很高，參賽者達世界級水平。(資料圖片)

05年獲蕭邦大賽第六名 為香港創下首個佳績

網上翻查資料，不難發現原來李嘉齡2005年，曾於古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一蕭邦國際鋼琴大賽，獲得第六名，是首名港人在這個比賽獲得如此佳績。普通人或以為參加大型比賽會很大壓力、甚具挑戰？她卻笑着否認：「我自己都心中有數，有一定的水平我先會去。」她說，當參加者能隨心發揮彈奏樂曲，表演自然更穩定。

這種遊刃有餘的狀態，是經過多年經驗累積下來。她自言小時候幸運地遇上啟蒙老師，教導她要着重基礎練習、嚴謹自律地學習。後來導師黃懿倫影響她對音樂的看法，讓她明白音樂不只是練習，更要閱讀、聽音樂會進修等。直至中學她立志要成為一名音樂家，大學期間選讀音樂，畢業後到德國深造。

早於2005年同樣師隨鋼琴家黃懿倫、「師姐」李嘉齡曾參加蕭邦國際鋼琴大賽，獲得第六名，成為在國際古典音樂界享負盛名的港人。（李嘉齡facebook相片）

音樂感染力成推動力 與琴為伴40載

習琴約40載，李嘉齡坦言多年來沒有想過放棄，全因音樂的感染力強。

有時觀眾很累，但是去到一個音樂廳，或者是不同場地，聽到不同的音樂之後，是可以觸動到他的心靈，或者給他不同的感覺......無形中我們好像成為了他們的朋友。 李嘉齡

習琴約40載，李嘉齡坦言多年來沒有想過放棄，全因音樂的感染力強。（李嘉齡facebook相片）

李嘉齡期望社會各界可以關注音樂界發展，並給予更多支持，例如是舉辦音樂會讓學生多演出、多練習。（李嘉齡facebook相片）

望港人多支持音樂界發展

李嘉齡期望社會各界可以關注音樂界發展，並給予更多支持，例如是舉辦音樂會讓學生多演出、多練習。她說：「好多有才華的學生想參加比賽，比賽前往往需要一些練習、（舞台）需要觀衆，這方面不是說很努力去練習就一定會獲得好成績，都有很多因素。」

她又認為，資源當然愈多愈好，但非政府增加撥款就事成，「你有多一點資源的時候，其實都需要一段時間慢慢去做，不是一下子真的就可以改變。」

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）