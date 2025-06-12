香港鋼琴家沈靖韜揚威國際 駐紐約經貿辦祝賀：是全香港無比驕傲
撰文：陶嘉心
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香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智於周三（11日、紐約時間），出席在紐約巿舉行的第十七屆梵．克萊本國際鋼琴比賽記者會，祝賀香港鋼琴家沈靖韜在享負盛名的梵．克萊本國際鋼琴比賽中奪冠，形容是全香港無比驕傲。
現年29歲的港產鋼琴家沈靖韜，憑其非凡的藝術才華和精湛的技術感動觀眾和評委脫穎而出，成為香港有史以來首位在梵．克萊本鋼琴比賽中奪冠的鋼琴家。梵．克萊本鋼琴比賽是全球最受推崇的古典音樂比賽之一，於本月7日在德克薩斯州沃思堡落幕。
何美智談到沈靖韜的卓越成就時表示，沈靖韜在梵．克萊本國際鋼琴比賽中摘冠，不僅是他個人的榮耀，也是全香港無比的驕傲。他的成就鞏固了香港作為培育優秀音樂人才基地的美譽。至於這個歷史性里程碑，亦突顯香港在國際文化舞台上展現活力和影響力，並強化香港作為中外文化藝術交流中心的地位。
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