全運會｜馬會撥款5000萬人民幣支持廣東賽區　專家團隊支援馬術賽

第十五屆全國運動會將於今年11月舉行，馬會宣佈繼向香港賽區撥款港元4.5億元支持外，今日（1日）再公布撥款人民幣5,000萬元（折算港元5,478萬元），支持廣東賽區工作，將憑着舉辦世界級馬匹運動賽事的豐富經驗，支援在深圳市光明區舉辦馬術賽事，馬術專家團隊將提供專業支援服務、無償借出專業設備等。



一眾嘉賓出席香港賽馬會支持第十五屆全國運動會廣東賽區簽署儀式。（馬會提供圖片）

廣東省體育局局長崔劍（右二）、全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強（左一）、馬會行政總裁應家柏（左二），以及馬會公司事務執行總監譚志源（右一）與十五運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」合照。（馬會提供圖片）

馬會內地事務部主管陳岳鵬（前排右），與廣東省體育基金會秘書長蘭賽（前排左）簽署《香港賽馬會支持第十五屆全國運動會廣東賽區合作備忘錄》。（馬會提供圖片）

全運會馬術項目在深圳市光明區舉行

全運會每四年舉辦一次，今年粵港澳三地首次共同承辦第十五屆全運會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）。全運會將於今年11月9日至21日舉行，其中馬術項目將於11月10日至19日在深圳市光明區舉行。

馬會表示，將憑着舉辦世界級馬匹運動賽事的豐富經驗，支援在深圳市光明區舉辦的十五運會馬術賽事，重點圍繞六大範疇，包括：場地設計、馬匹福利、反興奮劑、馬房管理、賽事服務保障、宣傳與社區活動；馬會馬術專家團隊將提供專業支援服務、無償借出專業設備等，全方位提升賽事專業水平，確保賽事達到業界公認的最高水準。馬會稱亦支持在廣東賽區舉辦的十五運會官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作。

馬會已撥款人民幣5,000萬元，以支持上述各項籌備工作相關的捐贈和資源需求。

一眾嘉賓出席《廣東省黃村體育訓練中心馬術場地及配套設施合作協議書》簽署儀式。（馬會提供圖片）

馬會賽馬人才培訓主管陳念慈（前排右），與廣東省黃村體育訓練中心主任趙建新（前排左）簽署《廣東省黃村體育訓練中心馬術場地及配套設施合作協議書》。 （馬會提供圖片）

馬會亦與廣東省黃村體育訓練中心簽署合作協議，將投入資金、技術和管理經驗，與黃村訓練中心共同使用馬術場地設施和設備。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會長期支持國家舉辦大型綜合運動會，包括2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2022年杭州亞運會的馬術項目。馬會非常榮幸全力支持十五運會及殘特奧會，期望馬會的參與不僅為這次盛會的成功舉辦作出貢獻，而且能進一步發展粵港澳大灣區以至全國的馬術運動。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會長期支持國家舉辦大型綜合運動會。（馬會提供圖片）

廣東省體育局局長崔劍表示，透過簽署《香港賽馬會支持十五運會廣東賽區合作備忘錄》，定向支持十五運會馬術賽事及廣東賽區官方活動、義工服務及賽事宣傳推廣等，助力打造「綠色、共享、開放、廉潔」的全運盛會，體現粵港服務國家戰略的擔當。

馬會早前已公佈撥款4.5億港元支援香港賽區，連同這筆5000萬人民幣支援廣東賽區，合共約5億元。