世界女排聯賽香港站｜馬會派5000免費門票學生、基層及傷健人士

世界女排聯賽香港站現正舉行，官方社區合作夥伴賽馬會與排球總會合作，透過排球推動社區發展，讓學生、基層市民及傷健人士在賽場內外，親身體驗這項世界級國際賽事，賽事期間，向超過5,000名學生、基層市民及傷健人士派發免費門票；期間有傷健同「樂」表演，為學生及參加機構提供表演平台，讓觀眾能透過多樣化的表演深入了解各種文化，體驗不同文化。



賽馬會社區排球計劃旗下的中國女排全接觸項目，讓學生們得以親身接受國家隊球員的指導，並與頂尖選手切磋技藝。（馬會提供圖片)

賽馬會青少年體育記者培訓計劃的學員採訪世界女排聯賽。（馬會提供圖片)

賽馬會社區排球計劃義工支持，助活動順利完成。（馬會提供圖片)

本年度的開幕典禮於周三（18日）在啟德體育園體藝館舉行。馬會表示，今年的「賽馬會社區排球計劃」透過一系列活動，吸引超過11,000人參與世界女排聯賽，包括逾6,000名學生、基層市民和視障人士觀賞中國國家女子排球隊的練習活動；部分學生受邀請與國家隊球員進行技術交流，親身學習技巧；於6月18日至22日五天賽事期間，向超過5,000名學生、基層市民及傷健人士派發免費門票，亦讓視障人士體驗專業口述影像評述員在場評述和網上直播現場排球比賽。

「悅賞排球無邊界」項目讓視障人士透過聽覺與觸覺感受排球的魅力，體驗賽場上的觸動與魅力。(馬會提供圖片）

賽馬會社區排球計劃的參加者參觀馬會展區及探索國際「六式」運動攤位。(馬會提供圖片）

此外，期間有傷健同「樂」表演，為學生及參加機構提供表演平台，讓觀眾能透過多樣化的表演深入了解各種文化，體驗不同文化；設有「共融」樂玩坐式排球體驗，配合推動社會共融，計劃邀請本地學校和社福機構參與坐式排球活動，提升對運動的認知及參與度，大會亦增設坐式排球體驗攤位，讓公眾體驗坐式排球的挑戰性，加强了解殘疾人士的需要。

活動中又有國際「六式」運動攤位，邀請八間中學、大專及社福機構於啟德中央廣場設立攤位，推廣各國及本地文化，並讓參加者汲取營運攤位的經驗，提升社交技能和團隊合作精神。

開幕典禮於6月18日在啟德體藝館舉行。（馬會提供圖片）

賽馬會董事馮婉眉參觀馬會展區。（馬會提供圖片）

馬會董事楊紹信（左）獲排球總會會長吳守基（右）致送國家隊球員親筆簽名的排球，以感謝馬會對賽馬會社區排球計劃的支持。（馬會提供圖片）

活動有超過120名義工接受培訓，協助賽事運作，包括接待嘉賓、場內總務及推廣活動，馬會義工隊成員亦為入場人士提供面部彩繪服務。

馬會義工隊CARE@hkjc成員為入場人士畫彩繪，並與馬會公司事務執行總監譚志源（左四）合照。（馬會提供圖片）

出席開幕典禮嘉賓包括律政司副司長張國鈞、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東、文化體育及旅遊局署理局長劉震、中聯辦宣傳文體部副部長林枬、馬會董事楊紹信、香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、排球總會會長吳守基等嘉賓。吳守基致送國家隊球員親筆簽名的排球，以感謝馬會對賽馬會社區排球計劃的支持。