馬會撥款4.5億贊助全運會港區賽事　羅淑佩：為籌辦賽事增添能量

香港賽馬會今日（26日）宣布，撥款4.5億港元以支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆殘特奧會香港賽區籌辦賽事。文體旅局局長羅淑佩指，好十五運會和殘特奧會是香港今年的重要任務，馬會的贊助將為香港賽區籌辦賽事增添能量。她指，相關贊助將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。



香港賽馬會今日（26日）宣布，撥款4.5億港元以支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆殘特奧會香港賽區籌辦賽事。（馬會提供）

馬會支持十五運會和殘特奧會香港賽區簽署儀式今在政府總部舉行。簽署儀式由李家超見證，雙方簽署代表為文體旅局長羅淑佩和馬會行政總裁應家柏。（馬會提供）

羅淑佩在儀式致辭時表示，辦好十五運會和殘特奧會是香港今年的重點任務，馬會的支持和贊助，將為香港賽區籌辦賽事增添能量。（馬會提供）

馬會支持十五運會和殘特奧會香港賽區簽署儀式今在政府總部舉行。簽署儀式由香港特區行政長官李家超見證，雙方簽署代表為香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩和馬會行政總裁應家柏。

羅淑佩在儀式致辭時表示，辦好十五運會和殘特奧會是香港今年的重點任務，馬會的支持和贊助，將為香港賽區籌辦賽事增添能量。她指出，馬會的贊助將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。她感謝馬會的支持，並期待與粵澳攜手舉辦簡約、安全、精彩的十五運會和殘特奧會。

馬會主席利子厚祝願十五運會和殘特奧會圓滿成功。（馬會提供）

馬會主席利子厚祝願十五運會和殘特奧會圓滿成功。他表示馬會作為愛國愛港的世界級體育組織，一直積極助力國家體育強國建設、服務國家發展所需，包括斥資興建北京奧運及廣州亞運的馬術比賽場地並提供專業支援服務，以及為杭州亞運的馬術項目提供技術支援。他指馬會很榮幸支持此等體育盛事，並深信十五運會合作不但可進一步加強大灣區的融合，更可透過體育運動盛事推動制度創新。