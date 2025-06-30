校園天地｜賽馬會萬鈞毅智書院推動環球學習　建立學生國際視野

賽馬會萬鈞毅智書院一直以來秉承「人人可教，皆可成材」的辦學理念，極力為學生創建多元學習空間，積極舉辦不同的活動給學生參加。在2024至2025年度，學校一共舉辦了22個境外學習交流團，地點涵蓋中國內地、日本、韓國、羅馬尼亞、丹麥、愛爾蘭、西班牙、加拿大等地，讓學生不論在亞洲、歐洲，還是美洲，均有學習機會。透過考察當地，讓學生看見世界，亦可以被世界看見。 (內容由賽馬會萬鈞毅智書院提供）



本年度中國交流團包括有「北京歷史文化及社會發展探索之旅」、「姊妹學校計劃2025 『杭州文學文化交流團』」、「浙江歷史文化及創新科技內地考察」、「探索祖國：海南航天之旅」等等，而海外國家交流團則有「日本大阪3天國際機械人挑戰賽交流團」、「英國Bett Show及丹麥交流團」、「愛爾蘭遊學團」、「加拿大英語互動及文化交流團」等等。

同學在加拿大交流團中進行極地探險。（賽馬會萬鈞毅智書院提供圖片）

境外比賽 與其他國家學生砥礪切磋

賽馬會萬鈞毅智書院積極推動學生參加不同類型的境外比賽，期望同學能發揮潛能，一展所長。在學術類方面，2024年9月同學首次參加「丹麥國際教育遊戲比賽」，憑著自己精心設計與精神健康相關的作品，在丹麥與來自全球不同國家的博士生、碩士生及大學生競賽，最終榮獲學生組全球第三名。2025年5月，同學在羅馬尼亞參加全球大型的國際中學生資訊及通訊科技大賽Infomatrix，並在比賽中奪得銅獎。在體藝類方面，同學多次在校際舞蹈比賽中獲獎，並憑藉「舞蹈世界盃香港區外圍賽2025」商業舞蹈組別獨舞奪得第二名，獲邀參加2025年7月西班牙舉辦「舞蹈世界盃2025總決賽」。

同學在丹麥國際教育遊戲比賽取得學生組別的第三名。（賽馬會萬鈞毅智書院提供圖片）

主辦亞洲英語及普通話論壇 討論人工智能議題

為擴闊學生國際視野，加強學校與亞洲不同國家和地區的線上交流，賽馬會萬鈞毅智書院自2022年度始舉辦亞洲學生論壇。希望透過此項活動，打破地域限制，為學生提供一個多元學習及深度學習的機會，從而提高學生的深度溝通與思考能力。以下是近年的討論議題及參與學校：

2022年的討論議題為「如何在社區或生活上，提升市民減碳意識，推動社區的可持續發展？」參與學校包括新加坡中正中學（總校）、汶萊中華中學、中國人民大學附屬中學第二分校。

2023年，本校邀請了新加坡中正中學（總校）、新加坡育林中學、汶萊中華中學、汶萊中正中學、杭州市文溪中學、北京工業大學實驗學校、香港光明學校、香港聖公會天水圍靈愛小學共同探討有關「人工智能對未來社會及生活的影響」的課題。

2024年至2025年的討論議題為「青少年如何裝備自己，迎接AI的挑戰？」本校邀請的學校包括汶萊中華中學、馬來西亞寬柔中學、日本關西專門學校、成都七中初中學校、北京中國人民大學附屬中學第二分校、青島西海岸中學、香港伊利沙伯舊生會小學分校、香港普通話研習社科技創意小學。

同學帶領新加坡中正中學一眾師生參觀屏山文物徑鄧族文物館。（賽馬會萬鈞毅智書院提供圖片）

在論壇期間，各校同學表現出色，不但建立了深厚的情誼，更提升了學生自信和能力。論壇亦計畫未來邀請其他亞洲地區的學校加入，透過論壇增進彼此認識，擴闊同學視野。

（內容由賽馬會萬鈞毅智書院提供）

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