七一假期｜高鐵站下午曾現回港人潮　北上市民：內地物價服務吸引

今日（7月1日）為香港特別行政區成立28周年，料有大批市民北上。高鐵西九龍站今日（1日）下午現回港人潮，主要是一眾趁假期到內地旅遊的港人。有從內地回港的市民指內地物價低和良好的服務質素都能吸引香港人對內地消費。



7月1日下午高鐵西九龍站抵港層出閘口，乘客主要是回港港人。（李慧熒攝）

7月1日下午高鐵西九龍站抵港層出閘口，乘客主要是回港港人。（李慧熒攝）

7月1日下午高鐵西九龍站抵港層出閘口，乘客主要是回港港人。（李慧熒攝）

今日下午高鐵西九龍站每隔10至20分鐘便有一班從內地各個地方開出的高鐵抵港，包括從福田、廣州東、北京西開出的高鐵，在出閘口不時出現人龍，需等候約5至10分鐘才可出閘。

除內地遊客外，大部份是趁假期到內地遊玩或探親的香港人回港，當中不乏一家大小，亦有人參加旅行團後乘撘高鐵回港。

每隔約10至20分鐘便有一班從內地各地方開出的高鐵到達香港。（李慧熒攝）

每隔約10至20分鐘便有一班從內地各地方開出的高鐵到達香港。（李慧熒攝）

湯生和湯太今日從貴州返港，表示內地物價較香港便宜，以及餐廳會提供較優質的服務質素。（李慧熒攝）

湯生、湯太為退休人士，今日從貴州回港，他們在貴州逗留四五日，主要行程是觀賞黃果樹瀑布，認為瀑布宏偉，在香港難以欣賞到同樣景色。

他們表示，閒時會到深圳用膳和購物，認為內地的物價較低，而且餐廳的服務態度亦較好，比香港餐廳所提供的服務更能吸引香港人到內地消費。

另一北上港人王小姐到廣州三天兩夜旅遊，今日乘搭高鐵回港，她指由於時間不多，於是「近近哋」到廣州旅遊，在廣州主要以觀光為主，曾到永慶坊和廣州塔等觀光景點。

王小姐每月亦會有2至3日到深圳玩樂，每次會在內地消費約200至500元人民幣，消費主要集中在飲食和踏單車兩方面。她指吸引他們到內地消費的主要原因是消費較香港便宜，另一原因是內地的綠道環境較香港好，而選擇亦較香港多，更方便他們踏單車。