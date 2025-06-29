周末北上｜連續兩周末40萬港人北上消費　經蓮塘口岸按周少12%

撰文：倪清江
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又到周末北上消費日子，入境處資料顯示，昨日（6月28日，星期六）有52萬人次港人出境，當中北上深圳等地有40萬人次，與再對上星期六（6月21日）相若，只少2,800人次。不過21日出現逼爆的香園圍／蓮塘口岸，昨日未有重演排長龍情況，全日經該口岸出境港人佔42,145人次，按周減少12%。

由於本周二（7月1日）是香港特別行政區成立28周年紀念日假期，料有五天工作周市民請了明日假期，自製四日長假到外地旅行，昨日經機場出境港人有5.3萬人次，按周多出五成。

6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（洪芷菁攝）
6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（洪芷菁攝）
6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（洪芷菁攝）
6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（洪芷菁攝）

52萬人次港人昨出境　五分一經羅湖口岸離港

入境處資料顯示，昨日有677,763人次的港人、內地訪問及其他訪客出境，當中港人佔521,707人次，比對上的星期六（21日）499,146人次多4.5%。

有12萬人次港人經羅湖口岸出現，其次是落馬洲支線口岸，有10萬人次，另有7.4萬人次經深圳灣口岸到內地；此外，有56,575人次經港珠澳大橋口岸出境，經機場離港也有5.3萬人次。

經蓮塘口岸出境港人和旅客少於5萬人次　按周少13%

對上周六（21日）出現逼爆的香園圍／蓮塘口岸，共有47,690人次的港人和旅客用以出境，按周少13%（21日有54,744人次）；當中港人佔42,145人次，按周減少12%（21日有47,690人次）。

記者昨日到口岸實測過關，整個流程僅花15至20分鐘；有北上市民表示，曾擔心上周事件會重演，但不太害怕要排隊，「如果真係塞，都係多一陣時間，我哋ok,唔係好多行程。」

6月28日早上在香園圍口岸，由前往離境大堂的扶手電梯，進入離境大堂，最後到達深圳蓮塘口岸商業城，整體花時約15至20分鐘。
6月28日早上在香園圍口岸，由前往離境大堂的扶手電梯，進入離境大堂，最後到達深圳蓮塘口岸商業城，整體花時約15至20分鐘。
6月28日早上在香園圍口岸，由前往離境大堂的扶手電梯，進入離境大堂，最後到達深圳蓮塘口岸商業城，整體花時約15至20分鐘。

經機場離港港人按周多五成　料因七一假期「請一日、放四日」有關

撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人數，昨有401,710人次的港人北上，與21日的404,553人次，少約2,800人次，屬於周末北上中高人數。

不過昨日總體出境港人多約2萬人次，他們主要不是北上，而是經機場外遊。相比21日有35,242人次港人經機場出境，昨按周增加五成至52,947人次，料與周末及七一假期相近有關，周一至周五上班打工仔可以「請一日（申請6月30日星期一放假）放四日」，吸引部份人外遊。

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SSS

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